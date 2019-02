Superstart levert Almkerk zege op

Moment van de wedstrijd: ,,De snelle voorsprong. Dat was het omgekeerde ten opzichte van vorige week toen we op onze beurt tegen een snelle achterstand aankeken”, stelde Almkerk-trainer Robert Roest.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Remon Hofstede viel kort tegen het einde met een op het oog vervelend blessure uit. ,,Remon is er meer dan een jaar uit geweest. Het is gelukkig niet de oude blessure. Het is nu zijn enkel. Het is afwachten hoe lang dit duurt”, was Roest bezorgd.