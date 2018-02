Supporters en spelers op de vuist bij BMC - Nieuwkuijk, wedstrijd gestaakt

derde klasse cDe wedstrijd tussen BMC en Nieuwkuijk liep op zijn einde toen de vlam in de pan sloeg. Een akkefietje op het veld ontaarde in een opstootje waarbij ook supporters betrokken raakten. De scheidsrechter van dienst besloot daarop het duel te staken.

BMC - Nieuwkuijk 2-2 (1-0). gestaakt in 85e minuut. 12. Van de Voort 1-0, 65. Kok 1-1, 76. Van Buul 1-2, 76. Tibosch 2-2. Rode kaart: 85. Van Zoggel (BMC), 85. Dave Tausch (Nieuwkuijk).

,,In de 85e minuut werd er een diepe bal gegeven, die over de zijlijn ging. De keeper van Nieuwkuijk en onze spits Sjors van Zoggel wilden die bal allebei pakken. Op dat moment werd Sjors door de keeper van Nieuwkuijk eerst geduwd en vervolgens geslagen, waarop Sjors op zijn beurt van zich af beet. Dat was de aanleiding van een massaal opstootje, waarin over en weer geduwd en getrokken werd. De scheidsrechter besloot meteen om het duel te staken en liep van het veld af", vertelde BMC-coach Manfred van Erp.

,,Onze doelman wilde de bal oprapen bij het reclamebord en kreeg een klap van een supporter", zag Nieuwkuijk-trainer Patrick Berkelmans. "Die pakte vervolgens een supporter vast. Toen ging de rechtsbuiten van BMC er zich mee bemoeien. En uiteindelijk ook een aantal toeschouwers. Een opstootje dus. De scheidsrechter besloot om ermee te kappen."

Schijndel - Sint-Michielsgestel 0-1 (0-0). 82. Vliegenthart 0-1.

,,Het was een typische '0-0 wedstrijd' vandaag. Uiteindelijk scoorden we dankzij invaller Nick Vliegenthart tien minuten voor tijd alsnog", aldus Sint-Michielsgestel-coach Aschwin van Kessel. ,,We zitten nog steeds in de hoek waar de klappen vallen en dat is vervelend. Vandaag hebben we wel degelijk kansen gehad om de openingstreffer te maken, maar dat was ons helaas niet gegund", baalde Schijndel-coach Henry van Alebeek.

Zwaluw VFC - Wilhelmina 3-1 (2-0). 37. De Laat 1-0, 45. De Laat 2-0, 60. J. Emmanuel 3-0, 82. N. Kuijpers 3-1.

,,Voorafgaand hadden we een goed gevoel over deze wedstrijd. Er was hard en scherp getraind en iedereen had er zin in. Helaas bleek Zwaluw VFC uiteindelijk een maatje te groot", aldus Wilhelmina-coach Hennie van Ooijen. ,,Ik merk dat we dit seizoen voetballend gezien redelijk constant zijn qua niveau en dat doet me goed. Mede daardoor hebben we vandaag Wilhelmina verslagen", vertelde Zwaluw VFC-coach John Laponder tevreden.

Haarsteeg - Real Lunet 1-5 (0-2). 31. Chraou 0-1, 43. Tahapary 0-2, 56. Chraou 0-3, 68. Van de Griendt 1-3, 71. Dix 1-4, 76. Van den Berk 1-5.

,,We worden met de week beter en zijn nog steeds een erg solide elftal, dat veel voor elkaar over heeft. Als we doordeweeks klaar zijn met trainen dan willen een aantal jongens vaak nog even doorgaan. Dat zegt genoeg over onze mentaliteit", sprak Real Lunet-coach Glenn Simon. ,,Real Lunet was een maatje te groot voor ons, we speelden zelf niet honderd procent top", zag Haarsteeg-trainer Henry van der Linden. ,,Toch was de uitslag behoorlijk geflatteerd, want drie doelpunten hadden nooit mogen worden goedgekeurd. Twee hands ballen en eentje was buitenspel."

ODC - Avanti'31 SV 1-2 (0-1). 41. Ali Hussein 0-1, 71. Van de Biggelaar 1-1, 90+3. Smits 1-2.

,,We hebben een knappe teamprestatie geleverd tegen een goede tegenstander. Op deze manier gaan we op een hele mooie carnaval tegemoet", juichte Avanti-coach Henry van Wanrooij. ,,Dit seizoen zijn onze prestaties te wisselvallig en daar word je aan het eind van het seizoen uiteindelijk op afgerekend. Maar we geven niet op en blijven doorgaan met strijden", wist ODC-leider Henri van Esch.

Vlijmense Boys - FC Engelen 3-2 (0-1). 44. Van Rijswijk (0-1), 60. Lutgens (1-1), 70. Lutgens (2-1), 72. Bakkali (3-1), 80. Nagtzaam (3-2).

,,Wij zijn in totaal zes keer alleen voor de doelman van Vlijmense Boys verschenen. Wat dat betreft is het zuur en onnodig dat we zonder resultaat van het veld stapten", baalde FC Engelen-coach Ron Schrier.

,,Peti Lutgens viel in. Supporters van FC Engelen lachten hem uit, dachten hij met zijn postuur geen gevaar voor Engelen zou zijn. Na achttien seconden had-ie de gelijkmaker erin zitten. En met een fantastische pegel zette hij ons op een voorsprong", zag Vlijmense Boys-trainer Hans Richters.

RKDVC - Taxandria 3-1 (2-1) 15. De Jong 0-1, 22. Kievits 1-1, 26. Kiviets 2-1, 52. Bostanci 3-1.