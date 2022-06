SV Capelle ontloopt degradatie

3DMet nog een aantal wedstrijden te gaan, namen Martino van de Broek en Arnold van Pelt het trainerschap over om degradatie te voorkomen. Dat is met het gelijkspel tegen GDC gelukt.

GDC - SV Capelle 1-1 (1-0). 43. Jamie Youell 1-0, 1-1.

Bij GDC mochten drie knullen van zestien jaar opdraven van trainer Gerrit Molenaar, die dit seizoen soms noodgedwongen regelmatig een beroep deed op jeugd. “Die jongens hebben het goed gedaan. Er zat al een kandidaatje bij die me behoorlijk heeft overtuigd.” De geel-blauwen hadden de wedstrijd moeten winnen, vond Molenaar. “We hebben zowel voor als na rust behoorlijjk wat kansen gehad. Maar niet getreurd, al met al hebben we het goed gedaan.”

GDC leek nog een dark horse in de strijd om de titel, maar afgelopen maand plakte dat etiket niet meer. Molenaar treurt er geen moment om. “We hebben het heel goed gedaan. Onderweg hebben we nogal wat tegenslagen gekend, waarzonder zware blessures. En de selectie was te smal om dat op te vangen. Volgend ziet het er op dat vlak een stuk beter uit, stroomt er jeugd door.”

Twee weken geleden werden jeugdtrainer Martino van den Broek en zijn ‘assistent’ Arnold van Pelt door het bestuur van SV Capelle op een missie gestuurd na het ontslag van Edin Curic: voorkom de vervelende nacompetitie. Daar is het duo met zeges bij MVV’58 en GVV’63 met glans in geslaagd. Het puntje bij GDC deed er niet toe, maar ongeslagen gebleven staat wel heel aardig op je cv.

MVV’58 - Haaften 4-0 (2-0). 5. Robin Jager 1-0, 27. (pen.) Dominic Comerfort 2-0, 75. (e.d) 3-0, 90. 4-0. Rood; Jeffrey Wolf en Danny Verwolf, beiden van Haaften.

Als Haaften had gewonnen, was het toetje gepakt: de nacompetitie. “Maar dat heeft er geen moment ingezeten”, zegt trainer Bart Fransen, die na rust nog maar met negen spelers aan het tweede bedrijf begon. “Dit is heel jammer.” Fransen moest zelf nóg een teleurstelling verwerken: hij zou volgend seizoen de Onder 23 van LRC gaan trainen, maar de club heeft besloten om een derde elftal samen te stellen. Wat rest: Haaften, dat komende week zijn honderdjarig bestaan viert, heeft 45 punten gepakt. “Is volgens mij nog niet eerder voorgekomen in de derde klasse.”

TSVV Merlijn - BZC’14 5-2 (2-1). 25. Diewe Kolbach 0-1, 29. Tristan Sprakel 1-1, 30. Thom den Otter 2-1, 60. Malte Lenzgen 3-1, 75. Malte Lenzgen 4-1, 80. Damian Groeneveld 4-2, 90. Tommy Lavrijsen 5-2.

Merlijn ging de vervelende nacompetitie in. BZC’14 was al gedegradeerd. Een beetje zelfvertrouwen tanken, meer had de wedstrijd niet om het lijf. Merlijn moet voor het nare toetje nog wel op zoek naar een nieuwe trainer. Erik Oeben had ’s morgens zijn contract ingeleverd. “Onenigheid, houd het daar maar op”, zegt de oefenmeester. Merlijn treft in de nacompetitie vierdeklasser Dongen.

Collega Lenard Weber blijft wel bij BZC’14. De Bosschenaar kijkt uit naar volgend seizoen. “Er komen vijftien spelers bij, waarvan twaalf mee kunnen dingen voor het eerste elftal. Een mooie kwaliteitsimpuls.”

NOAD’32 - Schelluinen 3-3 (0-2). 14. Jordi de Groot 0-1, 43. Gijs van den Berg 0-2, 61. Stephan Stevens 1-2, 62. Julian Vos 2-2, 75. Mohammed Chabey 2-3, 88. Julian Vos 3-3.

Twee maanden geleden was NOAD’32 dood en begraven. De ploeg had een eindeloze rij aan nederlagen geïncassseerd. Maar uit de laatste zeven wedstrijden werden maar liefst veertien punten gepakt, waaronder dus eentje tegen kampioen Schelluinen. Onder meer door twee doelpunten van Julian Vos vochten de rood-witten zich terug in de wedstrijd. “We hebben kennelijk het licht gezien”, zegt pr-man Anton de Waal. “Knap, ik had niet verwacht dat we er een stuk beter bij zouden staan.” De nacompetitie ontlopen was niet mogelijk. Voor NOAD’32 begint die op 14 juni met ene uitwedstrijd bij Groot-Ammers.

Sparta’30 – ONI 1-5 (0-1). 36. Lars van de Kletersteeg 0-1, 54. Niels Fioole 0-2, 58. Tom Kolkert 0-3, 72. Floris Wouters 0-4, 77. Erik Rosenbrand 0-5, 80. Stijn de Boer 1-5.

Voor de winterstop was Sparta’30 de revelatie in de derde klasse D. De ploeg uit Andel had kennelijk het elastiek opgeborgen, was zelfs een subtopper. Erna was het het weer ouderwets: veel wedstrijden gingen verloren. En net als deze zaterdagmiddag met grote cijfers. “We mogen blij zijn dat we in de eerste helt van de competitie het zo goed hebben gedaan”, zegt William van de Wal, “anders was het zomaar verkeerd afgelopen.” Het grote euvel: behalve Anrico Visser, die vijftien keer scoorde, gaat de rest het scoren heel moeizaam af. Toch nog een positieve noot: “Al met al is er toch gepresteerd naar vermogen.”

BLC - NEO ’25 2-3 (0-1). 34. Noah van Caem 0-1, 47. Jori Pallada 1-1, 51. Mitch Soffner 1-2, 74. Matthijs van de Lee 1-3, 82. Izak Mbungu 2-3.

BLC moest winnen om zeker te zijn van een plaats in nacompetitie. In het andere geval moest Haaften niet winnen. Dat laatste geschiedde en dat was maar goed ook want BLC brouwde er tegen NEO ’25 weinig van. Trainer Danny Otterloo had wel een excuus. ,,We moesten in de opstelling teveel veranderingen doorvoeren. Veel jongens speelden niet op hun vertrouwde positie. Het ontbrak ook aan een stukje overtuiging.”

Stefan Brok, de scheidende NEO ’25-coach, was super blij met de zege. Hij beschouwde het als een mooi afscheid. ,,Ik ben super trots op mijn team. Vooraf was ik bang dat we figuranten zouden zijn. We hebben een knappe zege geboekt. We hebben tot het laatst niet verzaakt. En we hebben mooie goals gemaakt.”

GVV’63 - Vuren 2-2 (1-1). 15. 0-1, 35. Michel Kooijman 1-1 (pen.), 74. 1-2, 76. Daniel Bouma 2-2.

Afgelopen week werd Denny van Geffen, trainer van GVV’63, ontslagen. “Kennelijk vanwege het missen van het kampioenschap”, zegt Van Geffen. “En de supporters zouden morren. Heel apart: je wordt, pakt een periode en dan vlieg je er toch nog uit.” Mat assistent-trainer Pascal Rijkers op de bok werd de tweede plaas veiliggesteld; Vuren pakte door de remise de derde periode. “Die tweede stek is belangrijk voor ons”, zegt Rijkers, “want daardoor spelen we in de nacompeitie twee thuiswedstrijden.” Te beginnen zaterdag tegen derdeklasser Dilletant uit Krimpen aan de Lek.