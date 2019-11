SV Capelle schrikt van uitvallen Christian van Hilst, Niels Nagtzaam helpt BLC voorbij GDC

zaterdag 3DEen akelig moment in Gameren. In de 50ste minuut raakte SV Capelle-speler Christian van Hilst zijn evenwicht kwijt en viel vervolgens met zijn hoofd bovenop de knie van Bouma. “Iedereen was even in paniek. De AED werd erbij gehaald, een ambulance gebeld. Die is het veld opgereden. Christian was toen al opgekrabbeld. In het ziekenhuis is een hart- en een hersenfilmpje gemaakt", aldus SV Capelle-trainer Antoin van Pelt.

GVV’63 – SV Capelle 1-0 (1-0) 2. Daniël Bouma 1-0.

Het ongeluk met Christian van Hilst had uiteraard ook een enorme impact op de spelers van SV Capelle. “Daarom zou het heel begrijpelijk zijn geweest als zijn ploeggenoten niet meer verder zouden willen spelen. Ze wilden zelf de wedstrijd toch afmaken”, zag GVV'63-trainer Denny van Geffen.



Zwaluwe - NEO’25 1-0 (0-0) 62. Pim Schonk (pen.) 1-0.

Op de terugweg naar Sprang-Capelle verdwaalde trainer Stefan Brok in de polders rondom Hoge en Lage Zwaluwe. “Dat paste precies in het beeld van de wedstrijd, want daarin waren we ook volledig de weg kwijt”, vond de Waalwijker. “Collectief waren we afwezig, we bakten er maar heel weinig van.”

Haaften - TSVV Merlijn 5-1 (2-0) 3. Thijmen Gerringa 1-0, 36. Kevin Snoek 2-0, 49. Jordy Perdon 3-0. 73. Lars van der Zande 3-1, 75. Thijmen Gerringa 4-1, 83. Mats van Velzen 5-1.

Haaften is door de zege op de Tilburgers verlost van de laatste plaats. “We hadden nu ook het gevoel dat we de oplossing hadden gevonden”, vertelde Haaften-trainer Bart Fransen. “Met Jeffrey Wolf kregen we een heel stuk ervaring erbij, al was hij er vanmiddag niet bij. Ivo Onink heeft die vacature uitstekend ingevuld.”

TSVV Merlijn-trainer Joop Verzijl vond de nederlaag ‘verdiend, maar wel geflatteerd’. Na rust flakkerde nog even de hoop op dat een nederlaag kon worden afgewend. “Toen dicteerden we de wedstrijd 25 minuten, maar creëerden we niet genoeg.”

BLC - GDC 2-0 (0-0) 68. Niels Nagtzaam 1-0, 77. Niels Nagtzaam 2-0.

GDC werd voor rust door pech achtervolgd: Wesley van de Wardt viel in de eerste helft uit met een zware blessure en moest daarvoor naar het ziekenhuis. Na rust maakte Niels Nagtzaam het verschil. “Bij dat eerste doelpunt hielden we ons niet aan de afspraken gehouden bij dode spelmomenten. Daar moeten we toch alerter op worden”, aldus GDC-trainer Edin Curic.

NOAD’32 - Vuren 1-1 (0-1) 2. Luuk van der Vliet 0-1, 57. Sven Bleijenberg (pen.) 1-1.

NOAD’32 kon de stijgende lijn niet voortzetten tegen hekkensluiter Vuren. “Ik denk dat we de boel een beetje onderschatte”, oordeelde pr-man Anton de Waal van NOAD'32. “Binnen twee minuten wisten we al dat het een lastige middag zou worden.” De thuisclub zag spits Remy Schouwenaar uitvallen en naar het ziekenhuis afgevoerd worden. “In het luchtduel gingen de koppen hard tegen elkaar.”

Sparta’30 - BZC ’14 1-2 (0-1) 16. Peter van der Laar 0-1, 82. Lennard van Andel 1-1, 84. Max van Zanten 1-2.

Voor BZC’14 kwam de zege als geroepen. Door de overwinning bij Sparta'30 kroop het weer weg bij de gevarenzone. “Lekker die punten, dat is goed voor de moraal. Ook de manier waarop die zijn behaald, voelt goed: veel werklust, proberen aardig voetbal op de mat te leggen. Al lukte dat niet altijd", zag BZC'14-trainer Hans de Jong.

Voor Sparta’30 waren de druiven zuur. “Voor rust was BZC'14 beter, erna wij. We deden er werkelijk alles aan om die gelijkmaker te forceren. Dat kregen we dus voor elkaar, ging het twee minuten later toch nog mis. Heel jammer, een puntje had meer recht gedaan aan deze wedstrijd.”