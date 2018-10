SV Capelle treft geen Fort Asperen maar een kaartenhuis en haalt de dubbele cijfers

Asperen - SV Capelle 0-11 (0-6).

Asperen is bekend om een maar amper te nemen militair bolwerk, Fort Asperen. Een fort was de verdediging van de plaatselijke voetbalclub zeker niet, eerder een gatenkaas: binnen dertien minuten was het al 0-5. Daarna had Capelle kunnen gaan genieten van de zon, maar de mannen van trainer Antoin van Pelt bleven gretig. Vooral Serhan Eyupoglu en Onur Ulusan geselden het armzalige Asperen met respectievelijk vijf en drie doelpunten. ,,Dit is ongekend", zegt Van Pelt. ,,Nooit eerder heeft Capelle met zulke cijfers een competitiewedstrijd gewonnen."

RFC- NEO'25 3-6 (0-5).

De knap vervelende competitiestart met twee stevige nederlagen is in Raamsdonksveer met een eclatante zege volledig weggespoeld. RFC, waar het rommelt tussen de zaterdag- en de zondagtak, bleek tussen de 20e en 25e minuut niet meer dan een speelbal voor het prachtige spel dat de Tricolores op mat leggen: twee keer Juilan Vos, tweemaal Jordy Rosenbrand en Nicky van Wanrooy legden de loper uit naar een grote zege. ,,Ik had gehoopt dat we na rust dit ook konden brengen", zegt trainer Stefan Brok. ,,Dat lukte niet. Is toch jammer."

Haaften - Sparta'30 1-6 (1-3).

Binnen drie minuten had Sparta'30 de punten al in de knip door treffers van Anrico Visser en Gerco Gijben. Lennard van Andel maakte er nog een showtje van, scoorde drie keer alvorens Visser voor het slotakkoord mocht tekenen. Het was de eerste competitiezege voor Mark van Noorloos als trainer van een eerste elftal. ,,We kregen in de eerste twee wedstrijden wat te weinig, nu is het keihard werken van het collectief dik uitbetaald", aldus de oefenmeester.

SSC'55 - Vuren 1-0 (0-0).

In de laatste minuut van de reguliere speeltijd ontdeed Mike Kemmeren zich van twee Vurense verdedigers en uit zijn voorzet legde hij de bal panklaar voor de voeten van Erwin van den Hoven: 1-0. ,,Eerlijk is eerlijk, de gelukkigste heeft gewonnen", vond trainer Pierre van Berkel.

Sleeuwijk - GDC 2-2 (1-1).

Pasqualle Verwoerdt lette het beste op van iedereen toen Frans van den Steenhoven een strafschop mocht nemen. Die werd gekeerd door de doelman van GDC, maar Verwoerdt was er als de kippen bij om de rebound te benutten. ,,Even niet attent geweest, dat was jammer", vond GDC-trainer Edin Curic, die in de warming-up twee basisspelers wegens pijntjes weg zag vallen. ,,Toch wil ik de complimenten geven aan mijn ploeg, want er is keihard gewerkt." ,,Een gelijkspel, ik ben er blij mee", zei Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns. "Te veel spelers haalden vandaag hun niveau niet."

HSSC'61 - GVV'63 5-0 (2-0).

Maikel van Tuijl is een van de beste keepers in de derde klasse D. Ook zaterdag wist hij zich te onderscheiden. ,,Anders was de uitslag helemaal rampzalig uitgepakt", zegt een zeer teleurgestelde trainer Denny van Geffen. ,,Het was bar, bar, bar slecht. Zelden zoiets gezien. Er klopte werkelijk helemaal niets van. Het gekke is: op trainingen doen we het goed, in de wedstrijden komt er dat veel te weinig uit."