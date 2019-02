SV Capelle verliest topper in slotminuut

zaterdag 3dSV Capelle leek een punt over te houden aan het duel met SC Everstein, maar verloor in de laatste minuut. Daardoor passeerde de bezoekers de thuisploeg op de ranglijst en zakte de ploeg van trainer Antoin van Pelt naar de derde plaats. Van Pelt baalde dat in de eerste helft een treffer van zijn ploeg werd afgekeurd.

SV Capelle – SC Everstein 1-2 (0-1) 45. Sander Bergshoeff 0-1, 76. Serhan Eyupoglu 1-1, 90. Victor Snoek 1-2.

Moment van de wedstrijd: In deze topper, die het publiek meer dan genoeg vermaakte, kreeg SV Capelle verschillende grote kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. ,,Ook werd een zuiver doelpunt afgekeurd, onze voorzitter heeft die beelden nog op zijn Facebookpagina gezet”, zei Capelle-trainer Antoin van Pelt. ,,Heel sneu dat je in de slotfase er helemaal niets aan overhoudt.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Door de nederlaag gaan de plannen om mee te doen om de titel voorlopig in de ijskast. Capelle heeft punten achterstand op koploper Sleeuwijk en een duel meer gespeeld.

NEO’25 – Vuren 0-0 (0-0).

Moment van de wedstrijd: Op één meter voor een leeg doel presteerde een aanvaller van NEO het om de bal over het doel te schieten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Voor de rust was het droevige wedstrijd, want die was werkelijk niet om aan te gluren”, vond NEO-trainer Stefan Brok. ,,Na de hervatting was het droevig van onze kant vanwege het missen van wel vier grote kansen.”

Sleeuwijk - SSC’55 4-1 (0-1). 20. Emanuel Nsita 0-1, 49. Barry Ruitenberg 1-1, 79. Danilo Kros 2-1, 85. Michiel Marinissen 3-1, 90. Pasqualle Verwoerdt 4-1.

Moment van de wedstrijd: ,,We hebben het een uur lang heel erg moeilijk gehad met SSC, dat er van meet af aan opklapte”, zag Sleeuwijk-trainer Pieter Tuns. ,,Maar in het laatste kwartier was de pijp blijkbaar leeg, toen hebben we toe kunnen slaan.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het laatste doelpunt van Sleeuwijk was heel fraai: Pasqualle Verwoerdt klopte de doelman van SSC’55 met een lobje, gegeven met zijn hak.

Sparta’30 – GVV’63 0-0 (0-0).

Moment van de wedstrijd: Mitchell Springer dacht zich tot matchwinner te kronen, maar Sparta-doelman Martijn de Graaf belette dat. ,,Negen van de tien keren gaat zo’n bal erin”, weet GVV-trainer Denny van Geffen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: GVV’63 klimt gestaag uit het dal: van de afgelopen negen wedstrijden werd er maar eentje verloren.

RFC – BLC 2-2 (2-1). 29. Enes Zencirkiran 1-0, 36. Koen Boelen 1-1, 45+9. Ayhan Uslu 2-1, 57. Jelmer ter Avest 2-2.

Moment van de wedstrijd: Dat de scheidsrechter voor de eerste helft maar liefst tien minuten bij telde. ,,Waarom? Ik weet het nog steeds niet”, zei BLC-trainer John Huisman. ,,Het kostte ons in die extra tijd wel een doelpunt, al hadden we ook zelf kunnen scoren.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Huisman: ,,Mijn ploeg heeft alweer karakter getoond door twee keer een achterstand weg te werken.”

GDC - HSSC’61 0-0 (0-0).

Moment van de wedstrijd: ,,Onze tegenstander speelde maar met drie verdedigers”, zag GDC-trainer Edin Curic. ,,Dat hadden we af kunnen straffen, maar te veel kansen werden niet benut. Paal en lat zaten ons ook dwars.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Justin Youell van GDC heeft nog geen minuut gespeeld dit seizoen. ,,Ik had soms last van hartkloppingen, daarom is er in september een hartfilmpje gemaakt. Daarna waren er nog verschillende onderzoeken. De laatste was vrijdag, een mri. Komende donderdag hoop ik groen licht te krijgen om weer te kunnen voetballen.”