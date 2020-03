SV Reeshof laat geen spaan heel van Audacia

SV Reeshof – Audacia 8-1 (3-1). 7. Harm Embregts 0-1, 12. Roy Staps 1-1, 33. Jim Smolders 2-1, 41. Roy Staps 3-1, 59. Dani van Schijndel 4-1, 62. Dani van Schijndel 5-1, 65. Ryan Geuze 6-1, 77. Koen van de Otterlo 7-1, 83. Dani van Schijndel 8-1.

,,Veldspel was oké vandaag. We scoren acht keer en dat is natuurlijk mooi. Het is vandaag echt niet spannend geweest, dus misschien wat saai naar te kijken. Ik ben natuurlijk tevreden met de flow waarin we zitten”, zei Reeshof-trainer Jurgen Bouwens

Voor Tim Snijders en Dani van Schijndel was het een mooie middag. Zij maakte hun debuut voor Reeshof en Van Schijndel fleurde dat debuut op met een hattrick.

WSJ – Were Di 4-3 (3-2). 10. Mitch Janssen 1-0, 16. Cas Rosenberg 1-1, 23. Sem van Eijck 1-2, 30. Houssam Gharmaoui 2-2, 33. Houssam Gharmaoui 3-2, 60. Houssam Gharmaoui 4-2, 90+3. Max Mulders 4-3.

,,Het was een verdiende overwinning op een moeilijk veld. Ik zei dat de jongens vanwege de omstandigheden wat minder moesten opbouwen, omdat dat lastig was op het veld. We belonen onszelf vandaag echt en dat is ook goed voor de koppies. We hebben toch altijd een beetje schrik dat we het laten lopen. We hebben weer wat lucht, maar we missen nog steeds een spits”, aldus Frank de Brouwer, trainer van WSJ.

Ivo Bouckaert, trainer van Were Di, was niet tevreden. ,,We geven eigenlijk vier keer op identieke wijze de goal weg. We moeten wel leren van onze fouten, ook binnen een wedstrijd. De verdediging haalt na de winterstop gewoon hun niveau niet en we moeten samen zorgen dat dat wel weer gaat gebeuren. Wie valt, moet ook opstaan.”

OVC’26 – Gesta 3-0 (3-0). 6. Kenny Staps 1-0, 29. Mitchell van Zelst 2-0, 35. Mitchell van Zelst (pen.) 3-0.

,,Uit bij Gesta verloren we de vorige keer de periode, dus dat zat nog wel even in mijn achterhoofd. Nu maken we het in de eerste helft al af. In de tweede helft moeten we de score nog uitbouwen, maar laten dat na. We maken het dan wat moeilijker voor onszelf dan het is en dat is jammer. Volgende week de topper tegen Reeshof. We blijven gewoon doen wat we doen en gaan ervoor”, zei OVC’26-trainer Rob van der Kaaij.

Mitchell van Zelst liet vandaag weer zien een vrije trappen- en penaltyspecialist te zijn. Bij de 2-0 scoorde hij een vrije trap en de 3-0 maakte hij vanaf elf meter.

Viola – Jong Brabant 0-1 (0-0). 79. Tim Suos 0-1.

,,Voor rust moeten wij er gewoon drie maken. Ik weer trots op mijn ploeg en op wat ze hebben laten zien. We zijn over de gehele wedstrijd weer dan een van de topploegen. We creëren ook kansen, maar maken ze niet af. Weet ook even niet waarom dat nu dan niet lukt. De afgelopen wedstrijden hebben we niet tegen de ploegen gespeeld waar wij de punten tegen moeten pakken, dus de komende weken worden vooral cruciaal”, vond Viola-trainer Richard de Beer.

,,Voor ons was deze overwinning erg welkom. Het was een moeilijke wedstrijd vanwege het veld en een hoop afwezigen. We hadden twee spelers uit Onder 19 in de basis, dus we waren nog jonger dan normaal. Ik denk dat degene die het eerste doelpunt maakte zou winnen en dat waren wij gelukkig”, zei Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.