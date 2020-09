SV Reeshof maakt gehakt van Berkdijk op eigen grasmat

SV Reeshof – Berkdijk 7-0 (3-0). 17. Desley Mathieu 1-0, 23. Niels Mutsaers 2-0, 39. Tim Snijders 3-0, 57. Tim Snijders 4-0, 59. Desley Mathieus 5-0, 76. Dani van Schijndel 6-0, 85. Desley Mathieu 7-0 (pen.).

,,Weer een goede wedstrijd van ons. We hebben hard gewerkt en zijn geconcentreerd gebleven. Berkdijk had het moeilijk op ons kunstgras en heeft eigenlijk geen kans gecreëerd. Je ziet wel dat dit een beetje de competitie wordt van kunstgras vs. echt gras en dat was vandaag in ons voordeel. Ook op gewoon gras spelen hebben we steeds beter onder controle overigens. Nu is het zaak om dit vast te houden en te blijven communiceren met de groep over wat we willen zien op het veld’’, zei Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Pieter Elias is een ras Tilburger, heeft er verschillende clubs getraind. Dus wist hij wat de kracht en de zwakte van Reeshof was. Daar natuurlijk in de voorbereiding en de wedstrijdbespreking aandacht aan gegeven. Maar het haalde niks uit. ,,We hadden een totale offday. Dan heb je er dus niks aan als je je huiswerk goed hebt gemaakt.” Toch positivo als hij is waren er lichtpuntjes. ,,We hebben niet tegen domme kaarten aangelopen. En de jongens zaten elkaar niet af te zeiken.”

WSJ - Jong Brabant 2-4 (1-1). 2. Luc Spierings 0-1, 13. Harrie Hesselberth 1-1, 49. Thomas Straatman 1-2, 76. Zeger Vugts 1-3, 78. Marouane Bouchti 2-3, 80. Zeger Vugts 2-4.

,,We hebben vandaag als een team gespeeld en dat gaf de doorslag. De jongens voeren steeds beter uit wat ik van ze vraag, want drie van de vier goals hebben we van tevoren besproken. WSJ heeft veel individuele kwaliteit en dan moet je scherp blijven, want een goal zit in een klein hoekje. Het is altijd lastig hier, dus ik ben tevreden”, zei Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

Frank de Brouwer, trainer van WSJ, was het daarmee eens: ,,We verliezen de wedstrijd eigenlijk al in de eerste twee minuten. Als we een tegenslag krijgen worden het nog meer individuen op het veld en daar was Jong Brabant veel beter in. Zij hebben iemand die heel hun spelletje uit zet en dat lukt bij ons minder goed. We wilden compact gaan spelen, maar dan moet je wel iemand hebben die dat regelt.”

Audacia – Were Di 1-3 (1-1). 30. Sem van Eijck 0-1, 40. 1-1, 83. Jaap van Mil 1-2, 90. Joep Kuijpers 1-3.

,,We hebben er enorm hard voor moeten werken vandaag. Het was niet onze beste wedstrijd en hebben geluk gehad dat Audacia hun kansen niet afmaakte. Het is echt een teamprestatie geweest vandaag, maar we zijn blij met de punten. We konden de afgelopen twee weken niet trainen omdat bijna iedereen in quarantaine zat vanwege een coronabesmetting binnen de selectie. Vandaag was het dus even wat minder belangrijk hoe we wonnen, als de punten maar van ons zouden zijn”, vertelde Were Di-coach Ivo Bouckaert.

GSBW – Viola 5-1 (4-0). 13. Milan van Boxtel 1-0, 23. Bradley van Boxtel 2-0, 27. Melvin de Laat 3-0, 45. Willem Vissers 4-0, 74. Bob Peters 5-1, 89. Kobus Leijten 5-1.

GSBW-trainer Patrick Marcelis was tevreden met de overwinning: ,,Eerste helft hadden we veel balbezit en beslissen we de wedstrijd eigenlijk al. Via de flanken konden we makkelijk aanvallen en dan is dit een hele terechte uitslag denk ik. We zijn nog niet optimaal denk ik, maar ik ben al erg tevreden met wat ik heb gezien vandaag. In de tweede helft voetballen we de wedstrijd rustig uit zonder risico te lopen op blessures of onnodige kaarten.”

Richard de Beer, trainer van Viola, zag zijn ploeg redelijk kansloos verliezen: ,,Wij waren vandaag niet goed genoeg en GSBW is gewoon een hele goede ploeg. Miste vijf basisspelers ten opzichte van vorige week en dan mist een bepaald automatisme. Zo wordt het heel lastig en verlies je.”

OVC’26 – VCB 6-0 (3-0). 30. Maikel Smulders 1-0, 36. Brian Verheem 2-0, 42. Kenny Staps 3-0, 58. Fetullah Elevli 4-0, 65. Fetullah Elevli 5-0, 70. Andrew van der Wouw 6-0.

,,We waren scherp vandaag. Na de zeperd van vorige week tegen Viola heeft de ploeg wel herstel getoond en daar ben ik blij mee. VCB probeerde wel gewoon te voetballen, maar wij combineerde heel makkelijk op ons eigen kunstgras. Bij rust was het eigenlijk al afgelopen en na rust maken we er heel snel helemaal een einde aan”, zag Rob van der Kaaij, trainer van OVC’26.

,,Het was een terechte uitslag. We liepen vanaf minuut 1 alleen maar achter de bal aan en het was eenrichtingsverkeer. Zij leverde meer strijd en de inzet was veel hoger bij hun. We hebben wel geprobeerd te blijven voetballen met onze jonge ploeg. Ik denk dat je alleen dan beter wordt en niet de bus moet gaan parkeren. We raken nu ook niet in paniek, want we hebben in mijn ogen alleen maar kampioenskandidaten gehad”, vond VCB-trainer Mathieu van der Steen.

Gesta – Riel 2-1 (1-0). 85. Bart van Stiphout 2-1 (pen.).

,,We hadden vandaag geen recht op de overwinning. Dit is een van de vele potjes dit seizoen die alle kanten op kan, maar dan moet je wel alle energie in zo’n wedstrijd kunnen leggen en dat gebeurde niet. De echte wil om te winnen ontbrak bij ons en dan wordt het lastig. De aansluitingstreffer kwam ook te laat en we konden ook geen slotoffensief meer forceren. We brachten simpelweg niet wat we tegen OVC en in de eerste helft tegen Blauw-Wit brachten”, aldus Riel-trainer Nick van Vugt.

Blauw-Wit’81 – Chaam 0-2 (0-2).

,,Dit was niet de competitiestart die we voor ogen hadden. We geven net als tegen Riel de wedstrijd in het eerste kwartier uit handen. Dan komen we 0-2 achter en zijn we te gehaast. Donderdag winnen we nog met 8-0, maar er gaat op een woensdag wel wat minder bier in dan op een zaterdag denk ik. Als je op zondag wil presteren, moet je daar de avond ervoor ook rekening mee houden. Het ontbrak overigens niet aan inzet of gretigheid, maar aan een stukje scherpte en vermogen om de rust te bewaren, want we kregen genoeg kansen om een goal te maken”, zei Blauw-Wit’81-trainer Sofus de Rooij.

