SV Reeshof neemt door overwinning afstand van OVC’26

OVC’26 – SV Reeshof 2-6 (0-2). 10. Niels Mutsaers 0-1, 38. Koen van Otterlo 0-2, 47. Tom Siliakus 0-3, 60. Corné Akkermans 1-3, 65. Julien Tuerlings 2-3, 79. Koen van Otterlo 2-4, 83. Niels Mutsaers 2-5, 88. Koen van Otterlo 2-6. Rood: 79. Randy de L’or (OVC’26, 2x geel).

,,Ik kneep hem wel even na de 2-3. We stonden niet goed en er was wel wat vermoeidheid te bespeuren. Ik wist dat we nog wel kansen zouden krijgen, maar als de 3-3 valt gaan de kopjes ook wel hangen. Dit was zo’n cruciale wedstrijd voor ons. Voor de periode en we doen natuurlijk nog steeds mee voor het kampioenschap. We zijn er goed mee om gegaan, want ik ken het spelletje van Rob en OVC als geen ander. Geweldig voor ons”, zei Jurgen Bouwens, trainer van Reeshof.

OVC’26 leek terug te komen in de wedstrijd, maar bij de 2-4 ging het mis. Buiten dat de marge weer op twee kwam, kreeg Randy de L’or twee gele kaarten, en dus rood, achter elkaar vanwege commentaar op de leiding.

Koen van Otterlo beleefde een extra goede middag. Vlak voor tijd maakte hij zijn hattrick compleet en dat ook nog eens op zijn verjaardag.

GSBW – Jong Brabant 0-1 (0-0). 90+3. Roel van Nunen (e.d.) 0-1.

,,We geven nagenoeg de hele wedstrijd geen kans weg en gedurende de tweede helft krijg je het gevoel dat een doelpunt niet uit kan blijven. Jong Brabant creëerde helemaal niks. Dat de 0-1 dan in blessuretijd valt maakt de nederlaag wel erg zuur. Voor Igor en het hele team een domper. Mijn aanvoerder krijgt een zet van iemand van Jong Brabant en kopt hem daardoor tegen Igor aan, dus hij kon er helemaal niks aan doen”, zag GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

,,Dit was heel lekker. Ik denk dat wij in de eerste helft de bovenliggende partij waren en zij het in de tweede helft wat beter deden. Voor beide ploegen kwamen daar maar weinig kansen uit, maar dat was ook onze bedoeling. We hadden nogal wat personele problemen en dan ben je eigenlijk de hele wedstrijd bezig met organisatorisch zo goed mogelijk staan en niks weggeven. Kleine overwinningen binnen een wedstrijd moesten vandaag de motivatie hoog houden. We zijn blij en het tweede elftal heeft vandaag een grote stap gezet richting een periodetitel, dus er zullen wel wat glazen bier gedronken worden”, zei Jong Brabant-trainer boy van den Bogaard.

RKDSV – Were Di 2-1 (1-1). 33. Cas Rosenberg 0-1, 40. Berry Koolen (pen.) 1-1, 72. Kevin van Oort 2-1.

,,Ommekeer was er nog niet, maar dat hoefde ook niet per se voor mij. Eerste helft waren wij beter en zij in de tweede. RKDSV kreeg echter wel de betere kansen, dus gezien de kansenverhouding is hun overwinning terecht. Voor ons is het nu zaak om het seizoen niet als een nachtkaars uit te laten gaan en we hebben nog een derde periode om voor te spelen. Als je uit vorm bent wil je terugvallen op vastigheden, maar er zijn nu te vaak nog jongens afwezig om dat te doen”, vond Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

,,Een verdiende overwinning vandaag. We moeten in beide helften wel meer goals maken. Zij krijgen maar weinig kansen vanuit goed voetbal en we geven eigenlijk niks weg. Als we winnen zijn we blij in Diessen, maar wedstrijden met 3-1 of 4-1 gaan winnen is de volgende stap”, zei Frans Verbeek, trainer van RKDSV.

Spoordonkse Boys – Riel 4-1 (1-0). 44. Sjoerd van Ham 1-0, 50. Thieu de Kroon 2-0, 59. Luc Roefs 3-0, 61. Roel van Nunen 3-1, 67. Bart Rutten 4-1.

,,In de eerste helft ging het gelijk op, maar deelde we net voor rust nog een tikje uit. In de tweede helft schakelde we een tandje hoger en schoorde we drie keer binnen tien minuten. We zijn nu alleen koploper, maar ik sta natuurlijk het liefst na 26 wedstrijden bovenaan”, zei Spoordonkse Boys-trainer Coen Vos.

Viola – Audacia 3-3 (1-2). 25. Justin Meeuwsen 1-1, 70. Remco Meeuwsen (pen.) 2-2, 73. Tim Oomen 3-3.

,,Zij waren in de eerste helft de betere ploeg en wij in de tweede. Mijn ploeg heeft vandaag opnieuw hard gevochten en dat gebeurt al weken op rij. We komen drie keer terug van een achterstand in een zware wedstrijd, dus dat is goed. Ik denk dat een punt uiteindelijk terecht is als je naar het wedstrijdbeeld kijkt”, vond Viola-trainer Richard de Beer.

Tuldania – Chaam 5-0 (3-0). 20. Pieter Abrahams 1-0, 30. Thijs Hesselmans 2-0, 44. Jorn Wijten 3-0, 60. Thijs Hesselmans 4-0, 85. Rien van de Wouw 5-0.