SV Reeshof weer een stapje dichter bij de titel, maar gedachten gaan uit naar overleden assistent-trainer

SV Reeshof – Gesta 5-1 (3-0) 18. Mitch Jansen 1-0, 32. Roy Staps 2-0, 34. Koen van Otterlo 3-0, 65. Koen van Otterlo 4-1, 81. Dani van Schijndel 5-1.

Voor SV Reeshof-trainer Jurgen Bouwens en zijn ploeg was het een wedstrijd met een gitzwarte rand. In de ochtend voor de wedstrijd overleed Twan van Houtum, staflid én beste vriend van Bouwens maar vooral ook een echte clubman, plotseling op 45-jarige leeftijd als gevolg van een hersenbloeding. ,,Dit was de moeilijkste wedstrijd die ik ooit gecoacht heb. De jongens hebben vandaag vol gas gegeven voor Twan, om hem te eren. Vooral in de eerste helft hebben we heel erg goed gevoetbald, na rust werd het wel wat minder maar dat is gezien de omstandigheden wel te verklaren. Deze wedstrijd hebben we volledig aan Twan gewijd.”

Volledig scherm Reeshof-assistent Twan van Houtem. Hij overleed op 18-04-2022 plotseling. © SV Reeshof

GSBW - Berkdijk 0-3 (0-0). 55. Reggy Elias 0-1 60. Reggy Elias 0-2 80. Jahir Vrutaal 0-3.

Voor rust had de ploeg uit Goirle zomaar op een 2-0 voorsprong kunnen staan. ,,Het is aan Tony van Ark, onze doelman, te danken dat het dubbelblank stond”, zegt trainer Pieter Elias. ,,Hij was twee keer heer en meester bij één-op-éénsituaties.” Erna was het gevaar geweken voor het doel van de gasten, maar niet voor de goalie van GSBW. Reggy Elias, zoon van trainer, scoorde twee keer. Aardigheidje: bij een van die treffers kwam de assist van zijn neefje, linksback Bryan Melissant.

Volgens GSBW-trainer Patrick Marcelis beleefde zijn ploeg in de tweede helft een off-day: ,,Hoewel ik vond dat we voor rust nog prima speelden en ook voldoende kansen kregen om op voorsprong te komen moet je concluderen dat het vandaag niet goed was van onze kant, na rust gaven we de goals te gemakkelijk weg. Ik hoop volgende week weer een ander, beter GSBW te zien.”

Riel – Were Di 2-2 (1-0) 37. Jeroen Peeters 1-0, 66. Jan Kooij 1-1 75. Sherdi Gordon 2-1, 83. Daan van Houtert 2-2.

Riel-trainer Nick van Vugt Riel was niet tevreden met het gelijkspel: ,,Als je zoveel kansen krijgt dan moet je die gewoon maken om de wedstrijd in het slot te gooien. Ik ben super tevreden over de eerste helft maar in de tweede helft hebben we gewoon veel te weinig gedaan en was het voetballend gezien ook matig tot slecht. Hoe de tegengoals uiteindelijk tot stand komen zorgde wel voor enige frustratie in de ploeg waardoor je daarna vooral tegen jezelf staat te voetballen.” Maarten Wesdorp, speler van JO19, maakte zijn debuut in het eerste elftal aan de kant van Riel.

Ivo Bouckaert, trainer van Were Di, hoopt dat dit resultaat een positief effect heeft op het moreel van zijn ploeg. ,,Ik denk dat wij heel goed aan de wedstrijd beginnen, zeker over de eerste twintig minuten was ik zeer te spreken. Helaas kom je voor rust toch op achterstand en zag ik enkele jongens al denken: ‘hier gaan we weer’. Na rust komen we, mede door vier wissels, veel beter in het spel en creëren we een aantal hele goede kansen, in die fase hadden we meer moeten scoren. Ik ben wel trots op hoe de jongens zijn blijven vechten voor een resultaat”, aldus Bouckaert.

Audacia – Chaam 0-0.

Audacia-trainer Hans Richters: ,,Het was een sportieve wedstrijd die net als de vorige ontmoeting in een doelpuntloos gelijkspel eindigde. Beide ploegen hadden wel kansen maar de keepers waren niet te passeren. Helaas was onze aanvoerder vandaag geschorst waardoor we iemand in onze jonge ploeg miste die de kar trok voor ons.”

Gloria UC – OVC’26 2-5 (1-0) 35. Max van Wijnen 1-0, 47. Michael Smulders 1-1, 50. Michael Smulders 1-2, 54. Michael Smulders 1-3, 70. Wout Rijvers 2-3, 74. Brian Verheem 2-4, 85. Naoufal Zaagugui 2-5.

Roland Peij, trainer van hekkensluiter Gloria, zag zijn ploeg in de eerste helft op voorsprong komen: ,,In de rust gaf ik de jongens mee om de voorsprong zo lang mogelijk vast proberen te houden, want dat is toch wel een beetje ons probleem. Helaas zag ik al vrij snel na rust dat dat niet zou gaan lukken, dat was erg jammer. Vooral vandaag hadden we extra graag punten gepakt omdat deze week Christ Goos, een bestuurslid van onze club, is overleden. Hij was al bijna 50 jaar lid en deed enorm veel voor de club, hij zal enorm gemist worden.”

OVC-trainer Rob van der Kaaij: ,,Ik denk dat we in de eerste helft misschien wel 90% balbezit hadden en meer dan genoeg kansen hadden om te scoren te openen. Meteen na rust maak je eigenlijk alles weer goed door in zeer korte tijd drie keer te scoren, door een fraaie hattrick van Michael Smulders. Daarna vervallen we wel een beetje in laconiek spel maar is de overwinning niet meer echt in gevaar gekomen.”

Blauw Wit’81 – Viola 2-3 (0-1) 36. Martijn Kock 0-1, 64. Winston van Dijk 1-1, 68. Frank van Beek 2-1, 81. Sjors van den Broek 2-2, 83. Justin Meeuwsen 2-3.

Blauw Wit-trainer Sofus de Rooij vond dat er meer inzat vandaag: ,,Het is natuurlijk erg zuur om de wedstrijd in de laatste minuten te verliezen. Eigenlijk tekenend voor hoe het de laatste weken gaat: we voetballen goed, creëren kansen waarvan we er te weinig maken en geven te makkelijk en te veel goals weg. De jongens verdienen eigenlijk een compliment omdat we na rust nog knap terugkomen maar het is enorm frustrerend om dan toch weer met lege handen achter te blijven.”

Dennis de Bruijn, trainer van Viola: ,,In de eerste helft waren wij de betere ploeg en speelden we vooral op de helft van Blauw Wit en probeerden zij vooral te counteren. We stonden toen prima en gaven weinig weg. Door een echte wereldgoal van Martijn Kock komen we op voorsprong. Uit het niets komen zij na rust eigenlijk ineens op voorsprong. Gelukkig komen we dan toch weer terug in de wedstrijd en helpt Justin Meeuwsen ons, á la Cody Gakpo in de bekerfinale, met een prachtig schot alsnog aan de overwinning. We zijn heel blij met deze overwinning zodat we ook in de race blijven voor de vierde plek, die misschien nog recht kan geven op een periodetitel.”

WSJ – Jong Brabant 0-5 (0-0) 51. Floris Ermen 0-1, 57. Thijs Maas 0-2, 62. Thijs Maas 0-3, 67. Jente Roorda (pen.) 0-4, 85. Khalid Korch 0-5.

Volgens WSJ-trainer Theo de Jong was de nederlaag te wijten aan de slechte conditie van zijn ploeg: ,,Voor rust spelen we misschien wel onze beste helft van het seizoen, maar na rust stortte het als een kaartenhuis in elkaar. Zo zie je maar hoe belangrijk het is dat iedereen twee keer per week komt trainen en een goede conditie opbouwt. Ik hoop dat we onszelf weer kunnen verbeteren volgende week.”

Boy van den Bogaard, trainer van Jong Brabant, werd zondag al vader van dochter Dot en zag zijn ploeg een ruime overwinning boeken op bezoek bij WSJ: ,,Ik ben dubbel trots vandaag, natuurlijk apetrots op mijn dochter maar ook op de jongens die na een aantal lastige wedstrijden met een wisselend resultaat een hele goed pot op de mat hebben gelegd. Gelukkig zijn de laatste wedstrijden niet in hun hoofd blijven zitten en zetten we vandaag een geweldig resultaat neer. Jasper Straatman beloonde zijn debuut met een prachtige assist.”