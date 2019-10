SV Reeshof wint met keeper van het derde met overtuigende cijfers van WSJ

Zondag 4DHet Tilburgse onderonsje tussen WSJ en SV Reeshof is geëindigd in een 2-5 overwinning voor de bezoekers uit de Reeshof. Daar stond John Heijstek onder de lat. Normaal gesproken staat hij tussen de palen van het derde elftal.

WSJ - SV Reeshof 2-5 (2-3). 15. Mike Engelen 1-0, 19. Koen van de Otterlo 1-1, 39. Koen van de Otterlo 1-2, 40. Nicwell Landburg 2-2, 45. Remco Marcelissen 2-3 (pen.), 60. Tom Siliakus 2-4, 89. Koen van de Otterlo 2-5.

,,We verwachten een moeilijke middag, want WSJ is voetballend gewoon een goede ploeg. In de openingsfase kunnen zij ook op 2-0 komen, maar daarna zijn we 75 minuten de betere ploeg. We hadden vaak de tweede bal en het spel was eigenlijk precies wat je als trainer wil zien”, zei Reeshof-trainer Jurgen Bouwens.

Bij Reeshof stond John Heijstek onder de lat. Hij verdedigt normaal het doel bij het derde elftal van Reeshof. ,,Hij keepte echt een goede wedstrijd vandaag”, zag Bouwens.

Viola - Were Di 1-3 (0-2). 39. Joep Kuijpers 0-1, 44. Joep Kuijpers 0-2, 75. Max Graafmans 1-2, Max Mulders 1-3.

,,Het spel was voor ons, maar de kansen waren voor hun in de eerste helft. Toch maken wij de doelpunten en na rust kwamen we niet echt meer in de problemen. Het collectief staat goed en als je bedenkt dat we vijf basisspelers missen, kunnen we nog een hoop groeien”, zei Were Di-trainer Ivo Bouckaert.

,,We moeten gewoon met 3-0 voorstaan in de eerste helft, maar we miste scherpte voorin. We speelde goed en we werken hard, dus die punten gaan echt wel komen”, vertelde Viola-trainer Richard de Beer.

Riel - OVC’26 0-1 (0-1). 29. Mitchell van Zelst 0-1.

,,Het was voetballend weer niet echt goed, maar we krijgen wel de meeste kansen denk ik. Het is niet echt overtuigend de laatste paar weken, maar met twaalf punten uit vier wedstrijden heb ik niks te klagen”, vond OVC’26-trainer Rob van der Kaaij.

De enige goal van Mitchell van Zelst was een schitterende vrije trap. Van ongeveer 35 meter schoot hij hem hard in de winkelhaak.

GSBW - RKDSV 3-1 (0-0). 72. Denzel van Houtum 1-0, 85. 1-1, 87. Willem Kleijssen 2-1, 90+2. Simon Brand 3-1 (pen.).

,,Het was een gelijk opgaande wedstrijd. Zeker in de eerste helft zochten we te snel de diepte en daar konden we de bal niet vasthouden. Gelukkig maken we vlak voor tijd nog de 2-1 en de 3-1 en trekken we aan het langste eind”, zei GSBW-trainer Dennis de Bruijn.

Waar tot de 72ste minuut geen doelpunt viel, waren de laatste vijf minuten bijzonder productief met drie doelpunten.

Jong Brabant - Chaam 4-1 (3-0). 2. Daan Roeffen 1-0, 22. Daan Roeffen 2-0, 43. Luc Spierings 3-0, 72. Bart Mooren 4-0.

,,Na de eerste helft is de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. De ploeg neemt in de tweede helft wat gas terug, maar we zijn niet meer in de problemen gekomen. Je kan daar dan nog boos om worden, maar met 4-1 en drie punten ben ik tevreden” zei Jong Brabant-trainer Boy van den Bogaard.

Audacia - Gesta 1-3 (1-1). 40. Bram Swinkels 1-1.