SVG-coach baalt niet van feestende spelers: ‘Bij ons is het elke zondag carnaval’

Moment van de wedstrijd: In de 50ste minuut overlegde de scheidsrechter met beide aanvoerders: maken we de wedstrijd af, of niet? Want de wind maakte fatsoenlijk voetballen niet mogelijk. ,,Er is besloten om toch maar door te gaan”, zegt FC Drunen-trainer Ali Albayrak. ,,Want we moeten al behoorlijk wat afgelaste duels inhalen.”