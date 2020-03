SVSOS heeft off-day tegen Tongelre: 4-1 verlies

,,Het was een wedstrijd om snel te vergeten’’, vertelde SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,We hadden vandaag een zogenaamde off-day, waarin we ook binnen zeven minuten op achterstand komen. Na een kwartier spelen komen we dan door een prima eigen actie van Jesper Priems op voorsprong. Maar daarna incasseren we omdat we niet goed staan te dekken in de omschakeling.’’