SVSOS met 3-1 langs LSV: ‘Het was van beide kanten slecht’

SVSOS – LSV 3-1 (2-0) 32. Ruud van Dijck 1-0, 44. Guus Abrahams 2-0, 62. Mateusz Barabasz 2-1, 89. Dorus Boers 3-1.

,,Het voetbal was vandaag van beide kanten slecht, maar uiteindelijk winnen we wel’’, vertelde SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Eigenlijk waren de doelpunten de hoogtepunten. Ruud van Dijck schoot vanaf een meter of 25-30 de bal diagonaal hard in en viel er een doelpunt vanuit een corner die nauwelijks werd aangeraakt.’’

,,Volgende week spelen we uit tegen De Bocht’80’’, sprak de SVSOS-trainer. ,,Thuis hebben we 2 minuten voor tijd verloren van ze. Ook is een oude trainer van SVSOS, die sommige jongens nog kennen, nu actief bij De Bocht. Dus de revanchegevoelens zijn er zeker.’’

,,Het lukte vandaag niet’’ sprak Lars Kruijzen, keeper van LSV. ,,In de openingsfase speelden we de bal nog goed rond, maar zodra we bij de middenlijn kwamen, wisten we het niet meer. Ook hielp de wind tegen niet mee, vooral met de hoge ballen.’’