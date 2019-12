SVSOS speelt gelijk door knullig doelpunt: keeper kopt bal in eigen doel

SVSOS – Netersel 2-2 (0-1) 63. Eigen doelpunt Netersel, 66. Gijs van Oort.

,,We deden onszelf tekort’’, sprak SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,We maakten het gewoon niet af. Dat is bij ons een bekend probleem, we hebben geen spits die er 25 tot 30 inschiet. Ik kan ze ook niet uit de hoge hoed toveren. Onze spits staat pas anderhalf jaar op die positie, terwijl de meeste er al 25 jaar spelen.’’

,,De keeper van de tegenstander maakte een eigen doelpunt’’, vertelde de SVSOS-trainer. ,,Hij probeerde de bal weg te werken maar kopte in plaats daarvan vanaf de rand van de zestien de bal in zijn eigen net.’’

Knegselse Boys – LSV 1-0 (0-0).

,,Dit zijn de wetten van het voetbal. Als je zelf geen doelpunt maakt dan maakt de tegenstander hem. We hebben zoveel kansen gehad. De keeper van Knegselse Boys lag aldoor in de weg. Het tegendoelpunt dat we kregen viel ook heel knullig. Een tegenstander raakte de bal helemaal verkeerd, maar daardoor kwam hij bij een medespeler terecht en die kon vrij binnen schieten. Deze wedstrijd hadden we gewoon moeten winnen, maar we vergeten onszelf te belonen”, baalde LSV-doelman Lars Kruijssen.