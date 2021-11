SVSOS tankt vertrouwen richting lastige weken

SVSOS - Nederwetten 3-0 (1-0) 44. Jesper Priems 1-0, 65. Jesper Priems 2-0, 88. Sander van Trier 3-0.

,,We begonnen wat zwakjes, maar uiteindelijk was het een goede overwinning’’, vertelde SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,We waren in de beginfase net iets te onrustig, maar na de 1-0 zijn we gaan voetballen en hebben we weinig tot niets weggeven.’’

,,Zo’n overwinning geeft toch weer wat vertrouwen’’, sprak Van De Pas. ,,De komende weken krijgen we nog een paar lastige wedstrijden dus het is goed om hier op door te kunnen bouwen.’’

EDN’56 - Knegselse Boys 2-1 (0-0) 51. Bram Donkers 1-0, 61. Coen van Oirschot 2-0 (pen), 3-1.

,,Het was een goede overwinning’’, jubelde EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,Ik ben blij dat we bovenin mee blijven doen. Pas laat in de wedstrijd maken de Knegselse Boys de aansluitingstreffer, maar daarna hebben we het nog een paar minuten rustig uitgespeeld.’’

,,Volgende week spelen we mogelijk een inhaalduel tegen De Bocht’80’’, vertelde de oefenmeester. ,,Het vorige inhaalduel kon niet doorgaan wegens corona en volgens mij mogen ze nu niet meer afzeggen. Maar ik wil de punten graag verdienen, niet krijgen.’’

Irene - Ollandia 1-1 (1-0) 20. Bryan Hellings 1-0, 60. Stan de Beer 1-1.

,,Ik wist wel dat het een pittige wedstrijd ging worden’’, vertelde Irene-trainer Michael van de Wal, nadat zijn ploeg zeven spelers moest missen tegen Ollandia. ,,Maar dat zijn geen excuses. Het was een gelijkopgaande partij, waar we wel bestolen zijn van de drie punten. Een speler raakte vanuit een corner geblesseerd, waarop een speler van Ollandia de afvallende bal via de geblesseerde speler in het doel schiet. Het zit niet echt mee de laatste tijd, de gifbeker moet even leeg.’’

,,Het was een zeer matige wedstrijd, van beide kanten’’, sprak Ollandia-trainer Mayk van Driel. ,,Een paar kansen over en weer werden niet gemaakt, maar wij dwongen zelf ook weinig af. Onze gelijkmaker valt dan uit een discutabel moment, maar uiteindelijk is het denk ik wel de terechte uitslag.’’