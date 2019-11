SVSOS verliest derby en stuk gras: middenstip midden in de nacht gestolen

Zondag 5DVoetbalhumor bestaat net zolang als het amateurvoetbal. Een klassieke maar nog steeds succesvolle grap is het stelen van de middenstip. Bij SVSOS was het dit weekend weer raak. In aanloop naar de derby tegen EDN’56 verdween in het holst van de nacht de middenstip van het hoofdveld.

SVSOS – EDN’56 1-4 (1-1) 21. Ward van Dorst 0-1, 41. Ruud van Dijck 1-1, 48. Luuk van Doormaal 1-2, 52. Stan Loonen 1-3, 68. Luuk van Doormaal 1-4.

,,Een derby zoals deze eist net iets meer van de spelers dan normaal’’, sprak SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Zij waren feller en hadden een grotere wil om te winnen dan ons. Als wij een bal kregen stonden er meteen twee spelers van de tegenpartij om hem weer af te pakken.

,,Het was een rustige derby’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,Wel was vannacht de middenstip weggehaald, maar uitdagen hoort ook wel een beetje bij een derby, verder was de sfeer goed. We wisten in deze wedstrijd onze kansen goed te benutten en onszelf te belonen voor ons spel.’’

LSV – De Bocht 80 2-1(1-0) 37. Jarne van der Heijden 1-0, 88, Abdel Yachou 2-1

LSV-doelman Lars Kruijssen zag zijn team in de slotminuten een overwinning veiligstellen. ,,Het begin van de wedstrijd was vooral saai. De teams gingen gelijk op en er ontstonden weinig kansen. Gelukkig kwamen we op voorsprong en groeiden we in de wedstrijd. Na rust had De Bocht een sterke fase en kwamen een paar keer gevaarlijk voor ons doel. Eerst had ik nog twee reddingen, maar bij de 1-1 kon ik de bal niet meer pakken. Vlak voor tijd schoot Abdel Yachou de terechte 2-1 binnen. We waren nog even bang dat de scheidsrechter het doelpunt af ging keuren, maar hij negeerde de vlag van de grensrechter.”