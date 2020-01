SVSOS verliest van Puspharia: ‘Het ging eigenlijk heel goed’

Pusphaira - SVSOS 3-1 (0-0) 75. Ruud van Dijck.

,,Het ging eigenlijk heel goed, ook al verloren we van de koploper’’, sprak SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Vooral de eerste helft deden we voetballend niet onder voor Pusphaira. Ik heb mijn ploeg een groot compliment gegeven na de wedstrijd, het was alleen jammer dat de we punten niet konden meenemen. Maar als we zo elke week spelen, komt het wel goed.’’

,,Ruud van Dijck scoorde deze wedstrijd ook weer’’, vertelde Van De Pas. ,,De van origine middenvelder, heb ik in een vrije rol voorin staan en dat betaalt zich uit in doelpunten.’’

EDN’56 – Netersel 3-4 (1-2) 20. Bram Donkers, 47. Hein de Bresser, 72. Thijs Claassen.

,,Het was een aantrekkelijke wedstrijd, maar een gelijkspel was meer terecht geweest’’, vertelde EDN’56-leider Harm de Bresser. ,,We speelden telkens met een doelpunt verschil. Op het moment dat het gelijk stond en we eigenlijk hadden moeten doordrukken, miste we onze kansen. Zo kregen we een penalty, die er vervolgens niet inging. Dan gaat de bal er in de verkeerde kant in, door een van richting veranderde vrije trap.’’

Knegselse Boys - LSV 5-0 (2-0). 8. Dylan van der Strujik, 20. Maikel van de Heuvel, 58. Dylan van der Struijk, 60. Maikel van de Heuvel, 65. Maikel van de Heuvel.

,,Het was een eenzijdige wedstrijd tegen Knegselse Boys’’, sprak LSV-trainer Itienne Obispo. ,,We kregen veel ruimte en werden af en toe in slaap gesust door de tegenstander. Er waren genoeg kansen om er nog meer doelpunten in te leggen. Het was wel een voordeel dat de jongens met de blessures nu even teruggebracht konden worden.’’