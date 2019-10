SVSOS wint op dramatische grasmat: ‘Volgens mij waren ze het vergeten te maaien’

Zondag 5DZelf Terlo, de thuisspelende ploeg, was het met SVSOS eens: de grasmat was een drama. Ondanks de slechte mat won SVSOS wel.

Terlo – SVSOS 1-2 (0-1) 24. Ruud van Dijk, 60. Gijs van Oort.

,,Een winstpartij was wel weer eens nodig, het is alleen jammer dat we het vergeten af te maken’’, vertelde SVSOS-trainer Johan van de Pas. ,,Als dan laat in de wedstrijd, door een halve kans, nog een tegendoelpunt valt, hoeft er nog maar een te vallen en dan verlies je twee punten.’’

,,De grasmat daar was dramatisch slecht, iets wat de jongens van Terlo zelf ook al zeiden’’, grapte de trainer. ,,Volgens mij waren ze vergeten het gras te maaien.’’

EDN’57 - LSV 1-1 (0-0). 91. Maikel van den Heuvel 1-1.

De uitslag is volgens LSV-wisselspeler Lars Kruijssen allesbehalve terecht. ,,Het is denk ik voor het eerst in vier jaar dat wij 90 minuten lang de baas waren. De bal vloog op de paal en een aantal keer voorlangs. Hij wilde er gewoon niet in.”

Het meest bijzondere aan de wedstrijd was dat, ondanks de eerdere gemiste kansen, LSV meteen reageerde na de 1-0 van EDN. ,,Wij kregen een makkelijke penalty tegen”, vervolgde Kruijssen. ,,Die ging erin. Hun keeper was echt de man van de wedstrijd, want het was heel het duel lang eenrichtingsverkeer richting hun goal.”

,,We speelden de slechtste wedstrijd in de maanden waarin ik de controle over de groep had, maar toch ben ik blij met het punt’’, sprak EDN’56-trainer Frans Tekath. ,,Er waren te veel fouten om op te noemen, vooral persoonlijke, waar we in de training komende week naar moeten kijken.’’