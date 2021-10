SVSSS en Volkel houden elkaar in evenwicht

,,Het is weer een zuur gelijkspel, zeker na zo’n wervelende start. We komen snel op voorsprong door twee doelpunten van onze aanvoerder Stefan Dekkers, maar dan moet je die voorsprong uitbouwen. We hadden wat slordige fases, maar over het algemeen was de wedstrijd onder onze controle”, blikt SVSSS-coach Cemal Yilmaz terug. Hij baalt vooral van het feit dat zijn ploeg wedstrijden niet altijd over de streep kan trekken. ,,Het is eerder dit seizoen al eens gebeurd, toen tegen Vianen Vooruit en het heeft ons nu al een aantal punten gekost. Dat mag niet meer gebeuren, willen we bovenin blijven meedraaien. We hebben voldoende doelpuntenmakers en kansen maar misten vandaag de scherpte. Zij hebben maar drie kansen gehad en wij meer dan dubbel zo veel, hun rendement maakte dus het verschil vandaag. We moeten leren om dit soort duels uit te zingen en onszelf te belonen met drie punten.”