SVSSS laat Vianen Vooruit degraderen na 0-2 achterstand, EVVC pakt punt en gaat nacompetitie in

,,Een slechte start en we lopen weer achter de feiten aan. De kans om terug in de wedstrijd te komen laten we liggen. Na rust door opportunistisch te gaan slepen slepen we de winst binnen. Ook een kwaliteit die we hebben en moeten de doelpunten wel vallen. Maar dit moeten we wel weglaten in de nacompetitie. Nogmaals een fantastisch seizoen achter de rug en sluiten af zoals het hoort”, vertelt SVSSS-trainer Cemal Yilmaz.