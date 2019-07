SVSSS zit aankomend seizoen soms wel een uur in de auto naar uitwedstrijden

,,We zagen het niet aankomen nee”, stelt SVSSS-aanvoerder Lars Cornelissen. ,,Nu komen we in een nieuwe competitie terecht waar niemand ons kent. De meeste wedstrijden zijn ook nog eens bijna een uur rijden. Dat hadden we graag anders gezien.”

Cornelissen krijgt bijval van Ruben Diederen, de centrale man achterin. ,,We kregen het dit weekend al te horen”, vertelt hij. ,,Het is vooral vervelend voor de supporters. Alleen de wedstrijden tegen Helvoirt en Real Lunet zijn nog een beetje te doen, maar of ze zin hebben om een uur in de auto richting Boxmeer te zitten?”

Geen Loon op Zand

De verdediger had liever gezien dat zijn ploeg ‘gewoon’ in de tweede klasse E terecht was gekomen. ,,Dan hadden we wedstrijden tegen Uno Animo kunnen spelen”, aldus Diederen. ,,Daar oefenen we best vaak tegen en we kennen er ook een aantal jongens. In plaats daarvan speelt WSC in die klasse, terwijl Waalwijk dichterbij de clubs uit onze klasse ligt.”