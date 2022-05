‘t Zand beslist wedstrijd pas laat en scoort drie keer in vijf minuten en Van Rooij bezorgt Nooit Gedacht de punten

Hoofdklasse zondag: Sc ‘t Zand - Buitenveldert 3-0 (0-0). 76. Marte van de Wouw 1-0, 79. Marte van de Wouw 2-0, 81. Nadia Cools 3-0.

,,Het zag er niet naar uit dat we zouden winnen. Het was voor rust een gelijk opgaande en rommelige wedstrijd. Ik heb de boel in de rust omgegooid en twee wissels toegepast. Toen kwam er meer ruimte voor ons. Conditioneel gaat het goed en we zijn in de flow”, zei Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

Zijn ploeg is vijf duels op rij ongeslagen. De Tilburgers wonnen vier keer en speelden éénmaal gelijk.

Nooit Gedacht - Trekvogels 2-0 (1-0). 39. Angela van Rooij 1-0, 67. Angela van Rooij 2-0.

,,In de eerste helft hadden we moeite met het spel van Trekvogels, omdat ze veel beweging hadden op het middenveld en wij niet scherp en fel genoeg waren om druk op de bal te zetten. In de tweede helft kregen we meer grip op de wedstrijd en kwamen we tot behoorlijke kansen. De lat en keepster stonden nog in de weg”, zei Nooit Gedacht-assistent-trainer Edwin Hendriks.

Eerste klasse D: UDI’19 - OVV’67 5-2 (1-1). 34. Anouk van de Ven (pen.) 1-0, 43. 1-1, 50. Anouk van de Ven (pen.) 2-1, 51. Femke van Vught 3-1, 64. 3-2, 67. Anouk van de Ven 4-2, 83. Nicole Theunisz 5-2.

,,We gingen mee in het spel van OVV’67 en creëerden te weinig. Het was te onrustig en onze organisatie stond niet goed. In de tweede helft was ons baltempo hoog en waren we scherp”, zei UDI’19-trainster Janine Rongen.

Haar team kreeg twee doelpunten tegen na een beslissing die in het nadeel uitpakte van UDI’19. ,,We dachten eerst een corner te krijgen, bij het andere tegendoelpunt een ingooi. Dat is een leermoment: ook als de scheidsrechter anders beslist dan wij denken, moet onze omschakeling goed zijn”, zei Rongen.

Orion - HVCH 1-1 (0-1). 1. Lieke van Nistelrooij 0-1, 69. Fien van der Borgh 1-1.

,,We kwamen al in de eerste minuut op voorsprong en konden toen vanuit de omschakeling spelen. Vlak voor rust schoot Lieke van Nistelrooij op de paal. HVCH kwam onder druk te staan en gaf schoten van afstand weg. Zij schoten de bal vanaf zestien meter onhoudbaar in de kruising: 1-1. We bleven keihard werken en zijn blij met een punt”, gaf HVCH-trainer Cor Perlee aan.