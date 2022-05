't Zand en Sarto tanken geen vertrouwen richting nacompetitie en verliezen allebei nipt

De thuisclub sluit met deze wedstrijd haar reguliere seizoen af en niet op de manier dat Johan Gabriëls graag had gezien. ,,Een dramatische begin, na een halfuur hebben we constant de overhand gehad maar hun keeper had geweldige reddingen in de tweede helft. Die heeft gisteren zeker naar Courtois gekeken – hij was niet te passeren.” Doordat ONA uit de eerste klasse is gegaan, heeft ’t Zand volgende week geen wedstrijd op het programma dus maakt het zich op voor nacompetitievoetbal.