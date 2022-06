't Zand krijgt kans op promotie, maar weet nog niet of ze daar gebruik van gaan maken

VrouwenvoetbalDe vrouwen van Sc 't Zand verzekerde zich van een ticket voor de nacompetitie, maar het is nog maar de vraag of ze daarin gaan aantreden. Er vertrekken een hoop spelers, dus wil de club misschien niet op een hoger niveau gaan spelen. Die beslissing moet nog gemaakt worden, maar trainer Jack Hernandez sprak al uit graag te willen promoveren.

Hoofdklasse vrouwen:

FC Eindhoven - Sc ‘t Zand 0-0 (0-0). Rood: 70. Meis Bearda (Sc ‘t Zand). Bijz. 59. Marte van de Wouw (Sc ‘t Zand) mist pen.

,,We hebben zeven open kansen gehad en onder meer een penalty gemist. We waren slordig in de afwerking. Toch is het mooi dat we met tien speelsters vol op de aanval bleven gaan”, zei Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

De Tilburgers verzekerden zich maandag van de nacompetitie om promotie naar de topklasse. Ze legden beslag op de derde periodetitel. Ze spelen komende zaterdag uit bij RVVH uit Ridderkerk, dat tiende staat in de topklasse. Het is overigens nog niet bekend op welk niveau Sc ‘t Zand na de zomer actief is, want de nodige speelsters vertrekken. De club overweegt op lager niveau te gaan voetballen. ,,Het zou me als trainer enorm teleurstellen als we niet vol voor presteren in de nacompetitie gaan”, zei Hernandez.

Fortuna ‘54 - Nooit Gedacht 2-0 (1-0). 39. 1-0, 72. 2-0.

,,Dit was een wedstrijd waar niets meer op het spel stond. We waren al zeker van de nacompetitie. We hadden net genoeg speelsters om een elftal op te stellen”, zei assistent-trainer Edwin Hendriks van Nooit Gedacht.

De Geffense speelsters nemen het in de eerste ronde van de nacompetitie om promotie naar de topklasse op tegen Oranje Nassau uit Groningen. Dat is de nummer twee van de hoofdklasse zaterdag. De uitwedstrijd staat zaterdag op het programma.

Eerste klasse D:

UDI’19 - HVCH 2-1 (0-1). 43. Ruvienne Rellum (pen.) 0-1, 57. Anouk van de Ven 1-1, 67. Anouk van de Ven 2-1.

,,Zij hanteerden de lange bal en hoopten dat een schot een keer goed viel. Onze verdediging stond prima, dus hebben zij één grote kans gehad. Wij waren niet scherp in de afronding”, zei UDI’19-trainster Janine Rongen.

Haar ploeg speelt zondag in de eerste ronde van de nacompetitie tegen Nuenen 1, dat in de hoofdklasse voetbalt. ,,We hebben dit seizoen tegen Nuenen 2 gespeeld en toen deden veel speelsters van het eerste team mee. We maken zeker kans om te winnen, als we zelf scherp zijn”, meende Rongen.

,,Wij speelden ons spelletje vanuit de omschakeling en dat vond UDI niet leuk. Zij waren voetballend wel beter, alleen gaat het in het voetbal niet alleen om balbezit”, zei HVCH-trainer Cor Perlee, die na drie seizoenen met een goed gevoel afscheid neemt van de vereniging uit Heesch en terugkeert bij de vrouwen van de nieuwe hoofdklasser Woezik. ,,Dit is een hele mooie club, waar ze vrouwenvoetbal serieus nemen.”

Eldenia 2 - Prinses Irene 2-3 (1-0). 16. Zoë Engel 1-0, 62. Floor van Lin 1-1, 71. Floor van Lin 1-2, 79. Tijn Moonen (pen.) 2-2, 88. Elien Ploegmakers 2-3.

,,Het is een lang seizoen geweest, dat we op een mooie manier af hebben gesloten. Deze wedstrijd verdiende geen schoonheidsprijs. We hebben gedaan wat we moesten doen, ondanks dat we een scheidsrechter hadden die op appèl floot. Het is dat beide coaches rustig bleven, anders was het nog uit de hand gelopen ook”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

De coach had maandagochtend eigenlijk maar negen fitte speelsters en dacht de tweede helft met acht of negen voetbalsters door te moeten spelen. De geblesseerde voetbalsters wilden toch negentig minuten maken en haalden op het tandvlees de eindstreep.