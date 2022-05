't Zand moet vroeg op voor reis naar Oldenzaal maar wint en Prinses Irene verliest door persoonlijke fouten

Overzicht vrouwenvoetbalDe vrouwen van 't Zand moesten vroeg op vanochtend. Om acht uur vertrok de bus richting Oldenzaal en die reis bleek niet voor niets. De ploeg van Jack Hernandez won met 1-3, onder andere door twee goals van Nadia Cools. Het zat Prinses Irene-trainer Alex Sangoer niet mee vanmiddag. Hij had zijn ploeg goed voorbereid op het strijdplan van tegenstander Orion, maar in de eerste tien minuten na rust gaf zijn ploeg het uit handen.

Hoofdklasse vrouwen: Bavel - Nooit Gedacht 2-3 (1-2). 14. (pen.) 1-0, 18. Angela van Rooij (pen.) 1-1, 35. Michelle Hendriks 1-2, 58. 2-2, 65. Marcha Hartogs 2-3.

,,Zeker het eerste uur was voetballend goed van ons. We stopten veel energie in de wedstrijd. De winnende treffer was een mooi doelpunt. Tamara van Lent gaf de bal met een mooie draai over iedereen heen, waarna Marcha binnen kon schieten”, zei invalcoach Bart Hoeben. Voorgenoemde verving assistent-trainer Edwin Hendriks bij de wedstrijd.

FC Berghuizen - Sc ‘t Zand 1-3 (1-2). 16. 1-0, 21. Nadia Cools 1-1, 33. Nadia Cools 1-2, 77. Marte van de Wouw 1-3.

,,Het lijkt wel of we elke week volwassener gaan voetballen. In het begin van het seizoen weet ik niet of we nog gewonnen hadden als we met 1-0 achter waren gekomen tegen deze tegenstander. Ik ben tevreden”, zei Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

De Tilburgse voetbalsters moesten vroeg op. Ze vertrokken om acht uur ‘s morgens voor de tweeënhalf uur durende busreis naar Oldenzaal.

Eerste klasse D: Prinses Irene - Orion 1-3 (0-0). 47. Jip Huisman 0-1, 53. Jip Huisman 0-2, 83. Floor van Lin 1-2, 88. Evy de Kort 1-3.

,,We waren goed voorbereid op de kwaliteiten van Orion. Het was een mooi schouwspel om te zien, ondanks dat we het duel in tien minuten weg hebben gegeven door persoonlijke fouten. We negeerden na rust de afspraken die voor de hele wedstrijd golden en konden geen druk meer zetten. Helaas scoorden zij daardoor twee keer. We gaven na de aansluitingstreffer ook nog ruimtes weg en daar heeft Orion goed van geprofiteerd”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

HVCH - Nuenen 2 3-1 (2-1). 2. Noor van den Hurk 1-0, 11. (pen.) 1-1, 30. (e.d.) 2-1, 82. Noor van den Hurk 3-1.

,,We hebben behalve de strafschop geen kansen weggegeven en zelf vanuit de omschakeling diverse keren grote mogelijkheden gehad. Daar zaten wat één-op-één kansen met hun keepster bij. Het was een zeer terechte en belangrijke overwinning”, meende HVCH-trainer Cor Perlee.

De oefenmeester moet al een tijdje drie basisspeelsters missen, tegen Nuenen ontbraken bovendien drie andere voetbalsters. Zij waren op vakantie.

Hontenisse - UDI’19 1-6 (0-3). 1. Anouk van de Ven 0-1, 37. Fenne van Sleeuwen 0-2, 44. Fenne van Sleeuwen 0-3, 53. Senne van de Kerkhof 0-4, 55. Ashly Henraath 0-5, 79. Lisan van den Broek 1-5, 91. Kerensa Persoons 1-6.

,,Het was een prima overwinning. We hebben weinig weggegeven en veel kansen gecreëerd. We konden wel iets geconcentreerder spelen, maar voetbalden het duel volwassen uit en pakten belangrijke punten”, zei UDI’19-coach Janine Rongen.

Fenne van Sleeuwen had een dubbel bijzondere dag. De jarige voetbalster maakte twee doelpunten.