‘t Zand rekent in de eerste helft af met Nooit Gedacht en UDI'19 wint weer ruim van Eldenia 2

Overzicht vrouwenvoetbalHet was een enerverende openingsfase bij de wedstrijd tussen de vrouwen van Nooit Gedacht en sc 't Zand. Na tien minuten stond er al 1-2 op het scorebord en vlak voor rust complementeerde Nadia Cools haar hattrick. Zoveel als er in de eerste helft gebeurde, zo weinig gebeurde er in de tweede helft en het bleef bij 1-3.

Hoofdklasse zondag: Nooit Gedacht - Sc ‘t Zand 1-3 (1-3). 2. Demi van Erp 0-1, 4. Nadia Cools 1-1, 10. Nadia Cools 1-2, 43. Nadia Cools 1-3.

,,We starten heel goed. We vergaten na de openingstreffer alleen vaker te scoren. Helaas hebben we nu vijf keer op rij niet gewonnen. Het is zaak de sfeer in de ploeg goed te houden”, zei assistent-trainer Edwin Hendriks van Nooit Gedacht. ,,We herpakten ons na de vroege achterstand en stonden bij rust al op een mooie voorsprong. ‘Tijd om aan het doelsaldo te werken’, gaf ik in de kleedkamer aan. Jammer genoeg lukte dat in de tweede helft niet. Je kunt ook zeggen dat we de wedstrijd professioneel uitgespeeld hebben”, reageerde Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

Eerste klasse D: Eldenia 2 - UDI’19 0-5 (0-1). 18. Bente Schutjens 0-1, 51. (e.d.) 0-2, 54. Femke van Vught 0-3, 57. Anouk van de Ven 0-4, 75. Anouk van de Ven 0-5.

,,Zij hebben weinig gecreëerd, wij kregen in de eerste helft al veel kansen. Na rust was ons baltempo veel hoger en dachten we aanvallend. We wonnen de thuiswedstrijd met 9-0 en dat was Eldenia niet vergeten. Ze waren redelijk fel”, merkte UDI’19-trainster Janine Rongen op.

Femke van Vught maakte haar eerste doelpunt van het seizoen. Ze speelde voor de zomer nog bij DVC uit Den Dungen en is nu een vaste waarde als veldspeelster in het team van UDI’19.

HVCH - OVV’67 4-4 (2-1). 18. Ruvienne Rellum 1-0, 30. 1-1, 40. Lieke van Nistelrooij 2-1, 54. Bente van de Leijgraaf 3-1, 62. 3-2, 70. Lieke van Nistelrooij 4-2, 81. 4-3, 90. 4-4.

,,Het was een leuke wedstrijd om te zien en er werd van beide kanten goed gevoetbald. Deze uitslag voelt voor ons als een nederlaag. OVV is geen enkele keer in onze zestien meter geweest. Ze hebben alleen maar van afstand geschoten. Ik baalde enorm toen zij in de negentigste minuut nog gelijk maakten. Het lijkt wel een beetje of FC Twente tegen PSV, dat in 3-3 eindigde”, zei HVCH-trainer Cor Perlee.