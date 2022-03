't Zand verliest in de slotfase en Prinses Irene krijgt enorm pak slaag na goede eerste helft

VrouwenvoetbalDe vrouwen mochten weer aan de bak op deze warme zondag. Sc 't Zand kreeg Trekvogels op bezoek en kwam binnen twintig minuten twee keer op voorsprong. Daarna waren er genoeg kansen, maar vier minuten voor tijd werd het nog 2-3. Prinses Irene hield in de eerste helft dapper stand tegen Bekkerveld, maar ging er in de tweede helft hard af met 7-1.

Hoofdklasse: sc ‘t Zand - Trekvogels 2-3 (2-2). 2. Kimberley Kuijpers 1-0, 7. 1-1, 18. Naära Angkotta 2-1, 21. 2-2, 84. 2-3.

,,Het was een goede eerste helft van beide kanten. Ik was als trainer zeer tevreden over het spelbeeld. Trekvogels zette druk op ons en daar kwamen wij goed onderuit. Het lukte ons zelfs twee keer op voorsprong te komen. Helaas viel de gelijkmaker telkens snel. Twaalf minuten voor het einde van de wedstrijd had Sanne Spijkers de kans ons opnieuw aan de leiding te schieten. Ze schoot de bal tegen het been van de keepster. Zes minuten voor tijd werd het door een klutsbal nog 2-3. Helaas”, zei Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

De oefenmeester had niet veel aan te merken op het spel van zijn ploeg, wel op het afwezig zijn van een aantal vakantiegangers. Niet voor het eerst ontbraken een paar voetbalsters. ,,Deze keer waren het er twee en ik miste ook één speelster vanwege corona. We moeten elke week goochelen. We hebben als team afgesproken dat we bij de eerste drie willen eindigen en ik ben benieuwd hoe we dat willen bereiken. Ik weet niet hoe wij op vakantie met elkaar kunnen trainen.”

Someren - Nooit Gedacht 4-2 (4-1). 12. 1-0, 13. Angela van Rooij 1-1, 16. 2-1, 20. 3-1, 38. 4-1, 48. Michelle Hendriks 4-2.

,,We hadden voor rust geen schijn van kans. Iedereen had de klok wel verzet en was keurig op tijd, alleen was dat niet te zien aan ons spel. We liepen continue achter de feiten aan en de tegenstander zat er kort en fel op. Bovendien stond hun keepster steeds in de weg. Na rust waren we een stuk scherper en kregen we genoeg kansen. Helaas hielpen de doelvrouw en de lat niet mee”, zei Nooit Gedacht-assistent-trainer Edwin Hendriks.

Eerste klasse D: UDI’19 - Nuenen 2 1-0 (1-0). 38. Bente Schutjens 1-0

,,Zij zijn voor rust maar weinig bij ons doel geweest. Volgens mij hebben ze geen kans gehad. Wij creëerden regelmatig mogelijkheden, maar waren soms wat slordig in de passing, waardoor we steeds opnieuw moesten beginnen. Zij startten wat agressiever in de tweede helft, waardoor wij onrustig werden. Zij kregen één kans en wij slaagden er niet in verder uit te lopen. Één doelpunt was genoeg”, zei UDI’19-trainster Janine Rongen.

Bekkerveld - Prinses Irene 7-1 (1-1). 7. 1-0, 44. Veerle Donkers 1-1, 50. 2-1, 51. 3-1, 55. 4-1, 59. 5-1, 72. 6-1, 93. 7-1.

,,We begonnen goed. Het stond bij rust pas 1-1. We wisten dat Bekkerveld een lastige tegenstander is, maar hebben voor rust goed vanuit de organisatie gespeeld. Het lukte ons zelf de tegenstander een mentale tik uit te delen door op gelijke hoogte te komen. Na rust kwam een ander Bekkerveld het veld op. Daarnaast hadden wij veel kracht verspeeld in de eerste helft. We missen wat ervaring en individuele kwaliteit en dat was te zien in de tweede helft”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

VDZ - HVCH 2-1 (1-0). 23. 1-0, 44. 2-0, 48. Ruvienne Rellum 2-1.

,,Ik ben erg teleursteld in het resultaat, niet in de inzet van het team. Wij hadden de kansen en waren de betere partij. We hadden na een kwartier spelen al met 2-0 voor moeten staan. Vlak voor rust, in de laatste seconde zelfs, werd het 2-0 voor VDZ. We namen in de tweede helft alle risico’s en gingen vol op de aanval spelen. De cijfers zijn hard, maar liegen niet”, zei HVCH-trainer Cor Perlee.