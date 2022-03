't Zand verliest nipt van DSE, Prinses Irene sloopt Hotenisse in de tweede helft

De eerste vijftig minuten hat 't Zand haar zaakjes op orde. Maar in de zes minuten daarna draaide de wedstrijd om, want DSE maakte twee doelpunten en kwam op voorsprong. Prinses Irene stond bij rust nog op 2-2, maar maakte in de tweede helft liefst zes goals en won met 8-2 van Hotenisse.

Hoofdklasse

DSE - sc ‘t Zand 2-1 (0-1). 21. Roos Havermans (pen.) 0-1, 53. (pen.) 1-1, 59. 2-1.

,,Tot de vijftigste minuut klopte het goed en hadden we het nodige geluk. De afspraken werden prima nagekomen, al domineerde DSE. Het was mooi, maar onterecht geweest als Naära Angkotta in de 39ste minuut de 0-2 had gemaakt, maar ze speelde in een een-op-een-duel met de keepster de bal net te ver voor zich uit. De laatste vijftien minuten hebben we door 1-op-1 te spelen nog twee kansen gehad. Bij de laatste poging in de zestien meter ging de bal in de rebound net aan de verkeerde kant van de paal langs. Als trainer ben ik zeer tevreden over de inzet van de dames en dit geeft vertrouwen voor de komende wedstrijden”, zei Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

Eerste klasse D

Prinses Irene - Hontenisse 8-2 (2-2). 19. Floor Ariaans 1-0, 32. Lisan van den Broek 1-1, 42. Floor Ariaans 2-1, 44. Lisan van den Broek 2-2, 46. Sharon Meulendijks 3-2, 50. Sara Theunisz 4-2, 60. Floor Ariaans 5-2, 82. Veerle Donkers 6-2, 84. Veerle Donkers 7-2, 90. Veerle Donkers 8-2.

,,In de eerste helft kwamen we twee keer op voorsprong, maar gaven we te makkelijk twee doelpunten weg. Dat kan te maken hebben met de omzettingen die we genoodzaakt hebben moeten maken voor deze wedstrijd, maar het heeft ook deels te maken met de scherpte en de kwaliteiten van Lisan van den Broek van Hontenisse. In de rust hebben we dit doorgesproken hoe we als team de gevaarlijkste angel van Hontenisse eruit haalden.”

,,Ik ben blij om te zien in deze wedstrijd dat de meiden die wat minder spelen hun kans hebben gepakt. Nu is het de taak om deze lijn weer door te zetten. Het Prinses Irene dat wij vandaag hebben gezien willen we elke week zien. Voor mij persoonlijk laat deze wedstrijd zien waarom ik nog niet klaar ben bij deze club”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

Orion - UDI’19 1-1 (0-0). 67. 1-0, 73. Nicole Theunisz 1-1.

,,Orion heeft een zeer goed voetballende ploeg. We kregen veel kansen tegen. Onze tegenstanders waren niet scherp in de afronding. We hebben hard gewerkt en uiteindelijk mogelijkheden en een doelpunt afgedwongen. Dit voelt een beetje als een overwinning”, vond UDI’19-trainster Janine Rongen.

HVCH - Bekkerveld 1-2 (1-0). 16. Lieke van Nistelrooij 1-0, 57. 1-1, 80. 1-2.

,,HVCH speelde tegen de ongeslagen koploper. We knokten keihard en kwamen na een geweldige solo op voorsprong. Zij forceerden en wij kregen de kansen. We konden na de gelijkmaker diverse malen op voorsprong komen. We hadden geen geluk en kwamen op achterstand. De teleurstelling was groot”, zei HVCH-trainer Cor Perlee.

De oefenmeester had een slechte week. Hij kreeg te horen dat het voor twee van zijn speelsters helaas einde seizoen is.