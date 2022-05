't Zand wint gemakkelijk van Someren en UDI'19 maakt gehakt van gehavend Prinses Irene

Overzicht vrouwenvoetbalDe dames van 't Zand liet vanaf minuut één zien te willen winnen vanmiddag. Bij rust stond het al 2-0 en was al wel duidelijk dat de drie punten in Tilburg zouden blijven. UDI'19 had een lastige uitwedstrijd tegen Prinses Irene op het programma staan, maar uiteindelijk werd het een eenvoudige zege voor de ploeg van Janine Rongen.

Hoofdklasse zondag:

Sc ‘t Zand - Someren 3-1 (2-0). 10. Sanne Spijkers 1-0, 44. Nadia Cools 2-0, 48. Naära Angkotta 3-0, 88. 3-1.

,,Het was een wedstrijd waarin we vanaf het begin lieten zien te willen winnen. Dat zag ik aan de vele grote kansen die we creëerden. We zetten goed druk. Ik ben er enorm trots op dat we in deze hitte tot de laatste minuut alles hebben gegeven. Het enige minpuntje was het om zeep helpen van vele grote kansen”, zei Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

Eerste klasse D:

Prinses Irene - UDI’19 1-5 (0-2). 13. Anouk van de Ven 0-1, 33. Femke van Vught 0-2, 49. Bente Schutjens 0-3, 61. Marlou van Deursen 1-3, 65. Anouk van de Ven 1-4, 87. Kerensa Persoons 1-5.

,,UDI heeft terecht gewonnen. Zij waren voor rust veel rustiger in balbezit en combineerden goed, waardoor ze kansen creëerden. Wij speelden veel de lange bal. Dat ging na rust beter. We kampten met veel blessures en afwezigen. Drie speelsters voetbalden met pijnstillers. Knap dat we negentig minuten voor elkaar geknokt hebben”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

,,Ik dacht toen ik opstond niet dat dit een relatief eenvoudige wedstrijd zou worden. Wij speelden in hoog tempo en benutten de ruimtes goed. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dit was een eenvoudige zege”, meende UDI’19-trainster Janine Rongen.

HVCH - FC Kunde 3-0 (2-0). 37. Els Kolff 1-0, 44. Noor van den Hurk 2-0, 85. Els Kolff 3-0.

,,Dit was een wedstrijd die we volledig onder controle hadden. De tegenstander heeft één bal op doel geschoten. We hadden meer doelpunten kunnen maken. Dat is het hele verhaal van het duel”, zei HVCH-trainer Cor Perlee.

Zijn team is uitgespeeld. Degraderen kan niet meer, de nacompetitie zit er ook niet meer in. ,,Het was voor ons een teleurstellend seizoen.”