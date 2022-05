't Zand wint voor de vierde keer op rij niet en zoekt naar vorm voor nacompetitie

Derde klasse C Margriet wint doelpunt­rijk duel van Schadewijk en ploetert richting naar nacompeti­tie

Margriet is in de competitie een beetje uitgevoetbald dit seizoen. Het kampioenschap zit er niet meer in, want de achterstand op Schijndel bedraagt zeven punten met nog drie wedstrijden te gaan. Een ticket voor de nacompetitie is ook al binnen, dus is het vooral zaak om fit te blijven volgens trainer Maarten van Vugt.

20:45