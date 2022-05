't Zand zwaait spelers uit en zet groot aantal speelsters in het zonnetje, Van de Wouw maakt hattrick in achttien minuten bij afscheid

De dag stond bij 't Zand in het teken van het uitzwaaien van een hoop speelsters. De ploeg van Jack Hernandez kwam nog 2-0 achter, maar in de tweede helft redde afzwaaiende speelsters Nadia Cools en Marte van de Wouw de drie punten door samen vijf keer te scoren.

Hoofdklasse:

Sc ‘t Zand - Witkampers 5-2 (0-1). 24. 0-1, 47. 0-2, 52. Marte van de Wouw 1-2, 58. Nadia Cools 2-2, 64. Marte van de Wouw 3-2, 70. Marte van de Wouw 4-2, 88. Nadia Cools 5-2.

,,Het was een zeer enerverende dag. Acht speelsters namen afscheid van Sc ‘t Zand. Het lag daar misschien wel aan dat we voor rust niet in ons spel kwamen. Net na rust wisselden we drie keer en dat kwam het spel ten goede”, zei Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

Invalster Marte van de Wouw kwam er drie minuten na rust in. Zij is één van de speelsters die zondagavond in het zonnetje werd gezet omdat ze er komend seizoen niet meer bij is. Verder zijn Nadia Cools, Kimberley Kuijpers, Maaike van Beurden, Femke van Herpt, Lisa van Lieshout, Kyara Adriaansen, Roos Havermans komend seizoen geen voetbalster meer van de hoofdklasser uit Tilburg. Ze gaan naar een andere club of beëindigen hun carrière. Op welk niveau het eerste vrouwenteam van Sc ‘t Zand na de zomer speelt, is nog niet bekend.

Nooit Gedacht - DSE 2-1 (1-1). 23. Marcha Hartogs 1-0, 29. 1-1, 73. Angela van Rooij (pen.) 2-1.

,,Het had voor rust zeker 1-3 kunnen staan, maar DSE ging slordig om met de kansen en onze keepster wist zich prima staande te houden. We waren in de eerste helft onrustig. Na rust waren we feller en scherper en wisten we het DSE moeilijk te maken. De tegenstander kwam niet verder dan een paar afstandschoten die ver over of naast gingen. In de 73e minuut werd Angela van Rooij naar beneden getrokken en legde de scheidsrechter de bal op de stip en zo’n buitenkansje laat Angela zich niet ontnemen”, zei assistent-trainer Edwin Hendriks van Nooit Gedacht.

De Geffense ploeg moet het volgend seizoen doen zonder twee routiniers. Goalgetter Angela van Rooij, die vrijwel altijd scoort, en Sanne van Roosmalen voetballen dan in het tweede vrouwenteam van Nooit Gedacht.

Eerste klasse D:

VDZ - UDI’19 1-1 (0-1). 6. Kerensa Persoons 0-1, 51. 1-1.

‘’We waren het eerste kwartier heel sterk, daarna een stuk zwakker. VDZ is heel fysiek en wij hadden moeite om zelf te voetballen. Het was geen beste wedstrijd. We waren te onrustig en niet in staat om iets af te dwingen. Het gelijkspel is terecht”, zei UDI’19-trainster Janine Rongen.

De Udenaren eindigen met nog één wedstrijd te gaan op de tweede of derde plaats. Ze zijn al zeker van de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse. Ze winnen óf de tweede periodetitel, of nemen de eerste periodetitel over van kampioen Bekkerveld.

Prinses Irene - OVV’67 0-3 (0-0). 61. Maartje van Dongen 0-1, 73. Femke Bol 0-2, 86. Nikki Haagberg 0-3.

,,De wedstrijd verliep sportief. Beide teams waren gelijkwaardig aan elkaar. OVV maakte de kansen die ze kregen af en wij niet”, merkte Prinses Irene-trainer Alex Sangoer op.

Floor van Lin kreeg tien minuten voor tijd een publiekswissel. De 29-jarige rechtsbuiten speelde vier seizoenen voor Prinses Irene. ,,Ze is belangrijk geweest voor ons en lag ontzettend goed in de groep. Het deed me wel iets toen ik haar van het veld moest halen om haar in haar laatste thuiswedstrijd een publiekswissel te geven”, zei Sangoer.