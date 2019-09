Tafuni en Van Dongen zoeken naar hun plafond bij 't Zand

Naast hen lieten nog twaalf selectiespelers de Tilburgse derdeklasser achter zich. ,,ZIGO blijft de club waar wij zijn opgegroeid", aldus Van Dongen. ,,Natuurlijk is het jammer dat er zoveel spelers weg zijn gegaan, maar Michele en ik dachten al langer aan een stap als deze. We hebben er geen spijt van." Hoewel ook Tafuni blij is met zijn overstap, was ZIGO achter zich laten niet makkelijk. ,,Het is een gezellige club: ik ken daar alles, iedereen en heb het er enorm naar mijn zin gehad. Ik zal ook nooit iets negatiefs over ZIGO zeggen."