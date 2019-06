Talentvolle middenvelder Moes kan door overstap naar Real Lunet straks weer lekker op de fiets

21 jaar is Steffan Moes pas. Ondanks dat heeft de talentvolle Vughtenaar al een aardig rijtje clubs achter zijn naam. Bij Zwaluw VFC debuteerde de technicus al op zijn zeventiende in het eerste elftal. Nadat Moes er twee seizoenen geleden hoogstpersoonlijk voor zorgde dat Zwaluw VFC in de derde klasse bleef, koos hij voor een overstap naar SVSSS uit Udenhout, waar zijn goede vriend Olaf van Berkel voetbalde. Na één seizoen hield Moes het alweer voor gezien in Udenhout en een opvallende overstap naar eersteklasser FC Tilburg volgde. ,,Helaas slaagden we er niet in om degradatie af te wenden. Ook ben ik een periode geblesseerd geweest. Van de andere kant heb ik wel laten zien het niveau aan te kunnen”, redeneert Moes.