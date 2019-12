Tapas en sangria voor Nemelaer na 7-2 overwinning

,,Alles klopte vanmiddag. Afgelopen week tegen ‘t Zand speelden we al een mooie wedstrijd en vandaag deden we daar nog een schepje bovenop. Het was van begin tot eind genieten”, aldus Nemelaer-middenvelder Wesley Diepens. Na de wedstrijd wachtte er voor Diepens en zijn ploeggenoten een speciaal georganiseerde Spaanse avond in de kantine, compleet met sangria en andere Spaanse versnaperingen.

HVCH speelde volgens trainer Roy de Haan zijn beste ,,eerste halfuur van het seizoen.” Het team kreeg kans na kans. ,,We hadden met 3-0 of 4-0 voor moeten staan. In de tweede helft speelden we minder dan voor rust, maar waren we gelijkwaardig aan Eindhoven, dat een hele goede ploeg heeft.”