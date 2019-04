Taxandria en Verheyen breken, maar wel in goed overleg

In een midweeks gesprek met Taxandria-voorzitter Stephan van Sante gaf Verheyen aan onvoldoende energie en motivatie te hebben om de ploeg uit de onderste regionen te loodsen. ,,Wij zijn absoluut niet met de verkeerde gevoelens uit elkaar gegaan”, benadrukt Van Sante. ,,Ik vind het moedig van Edwin om aan te geven wat je vindt, voelt en dat eerlijk en open naar ons weet te communiceren.”

Wel vindt Van Sante de timing van het wederzijdse besluit ongelukkig. ,,Normaal gesproken maken we zo’n beslissing, zo kort voor het einde van het seizoen, liever niet. Edwin vond het belangrijk om daar in het belang van heel Taxandria eerlijk over te zijn en daar hebben wij alle respect en begrip voor. Gezien de mooie tijd die de club en Edwin samen hadden, vind ik dat we het op deze manier goed hebben opgelost.”

Interim trainers

Gediplomeerd speler Paul Spoormakers, die dit seizoen aan de kant staat met een blessure, zal samen met de onder 19-trainer Erwin van Rooy de taken van Verheyen overnemen. ,,Paul is onderdeel van de groep en Erwin heeft jarenlang eerste elftallen getraind. Ikzelf heb ook lang bij het eerste rondgelopen.” In de laatste wedstrijden van het seizoen moeten Spoormakers en Van Rooy ervoor zorgen dat de club zich handhaaft in de derde klasse.

,,In het belang van Taxandria maar uiteraard ook in het belang van Trinitas Oisterwijk”, rondde Van Sante af. ,,Wij hebben genoeg club eigenwaarde om dit intern op te lossen. Met de spelersgroep gaan er alles aan doen om in de derde klasse te blijven. Tegen SSS hebben wij een goede stap gezet. We wilden voor minimaal een punt gaan en hadden misschien wel de betere kansen. Sowieso is het goed voor het moreel dat we de nummer één van de competitie in bedwang hebben gehouden.”