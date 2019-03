Taxandria-sluitpost speelt met gebroken vinger: ‘Ik had geen reservedoelman’

Zondag 3c Taxandria-keeper Ramon Doomen is een echte bikkel. Tijdens de wedstrijd leek Doomen zijn vinger te breken, maar toch speelde hij door. Zijn trainer had namelijk geen vervanger op de bank zitten.

Taxandria - SCG’18 0-2 (0-0). 63. Roy Groenendaal 0-1, 88. Arthur Bot 0-2.

Moment van de wedstrijd: Na de 0-2 van Arthur Bot was het duel in Oisterwijk definitief gespeeld. ,,Die goal hing al een tijdje in de lucht”, zag SCG-coach Jürgen Gerrits.

Terwijl Taxandria de betere kansen kreeg, kwam SCG op voorsprong. ,,Dat schot werd drie keer van richting veranderd”, baalde Taxandria-trainer Edwin Verheyen. ,,Wij misten zelf de grootste kansen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Taxandria-keeper Ramon Doomen speelde de wedstrijd met een ogenschijnlijk lelijke vingerblessure uit. ,,Ik beschikte niet over een reservekeeper”, stelde Verheyen. ,,Ramon tapete zijn, waarschijnlijk gebroken, vinger zelf in en ging verder. Met zijn mentaliteit zit het wel goed.”

Dankzij de zege kwamen de Gestelaren op 30 punten. ,,Nog vier erbij en we zijn definitief veilig”, voorspelde Gerrits.

FC Engelen - ODC 0-3 (0-2). 27. Remco Schellekens 0-1, 32. Remco Schellekens 0-2, 54. Joep van der Meijden 0-3.

Moment van de wedstrijd: Na de 0-3 van ODC-aanvaller Joep van der Meijden was de topper gespeeld. ,,Na drie competitieduels hadden we nul punten. Zoveel maanden later speel je de topper tegen de oud-koploper. Dat is een teken dat we uitstekend bezig zijn”, aldus ODC-coach Carlo Vorstenbosch. ,,We hebben een lesje gehad in de omschakeling”, vertelde FC Engelen-coach Ron Schrier.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ODC verloor van zijn laatste veertien competitieduels maar één keer. ,,Aan de top komen is een stuk makkelijker dan aan de top blijven. Dat laatste moeten we nu laten zien”, constateerde Vorstenbosch ook nog.

Zwaluw VFC - RKDVC 1-0 (0-0). 89. Delano Sarmo 1-0.

Moment van de wedstrijd: ,,Een aantal wedstrijden kregen we in de absolute slotfase een doelpunt om onze oren. Dit keer was dat dus de omgekeerde wereld”, jubelde Zwaluw VFC-coach John Laponder.

Het doelpunt. ,,Deze wedstrijd verdiende geen winnaar”, vond Martien Elshout, pr-man van RKDVC. ,,Met een zondagsschot vanaf een meter of 25 gingen we alsnog de boot in.

Bijzonderheid van de wedstrijd: RKDVC-trainer Edwin van Wijk, die de ontslagen John Meijs opvolgde, wacht na twee wedstrijden nog op zijn eerste punt.

De rentree van sterkhouders Paul Beekmans en Martin de Laat gaf Zwaluw VFC weer het juiste elan. ,,Die kunnen de ploeg neerzetten als het nodig is”, verklaarde Laponder.

BVV - Haarsteeg 3-0 (2-0). 9. Murat Dogan 1-0, 26. Emin Balta 2-0, 59. Nawid Sadat 3-0.

Moment van de wedstrijd: Volgens BVV-coach Erik Meulendijk speelde zijn equipe opnieuw een prima partij. ,,We scoren makkelijk en geven weinig weg achterin. Het gaat lekker de laatste weken.”

,,Het derde doelpunt viel na de rust te snel, dus was bij ons het geloof dat we nog iets van die wedstrijd konden maken verdwenen”, zag Haarsteeg-trainer Henry van der Linden.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Je weet dat je tegen zo’n goede ploeg agressiviteit tegenover moet zetten. We hebben dat nagelaten”, aldus Van der Linden. “Dat moet veranderen, want op deze manier dreigen we in de gevarenzone te geraken.”

Hoewel de verschillen aan de top van de ranglijst uiterst klein blijven, is BVV momenteel de trotse koploper van de onvoorspelbare derde klasse C. SVSSS, ODC en FC Engelen hijgen in de nek van de Bosschenaren en hebben bovendien nog een inhaalduel tegoed.

VCB - BMC 4-3 (2-1). 21. Stef van der Heijden 0-1, 35. Teun Verlouw 1-1, 43. Lucas Mallens 2-1, 47. Teun Verlouw 3-1, 57. Stef van der Heijden 3-2, 71. Gijs van de Voort 3-3, 90+2. Teun Verlouw 4-3.

Moment van de wedstrijd: BMC-coach Manfred van Erp zag dat een zwaarbevochten gelijkspel uiteindelijk niet werd behaald door toedoen van VCB-aanvaller Teun Verlouw. ,,Het zit even niet mee”, baalde Van Erp.

Hattrick-held Teun Verlouw bezorgde zijn ploeg diep in blessuretijd de broodnodige drie punten. ,,We zijn eindelijk van de laatste plaats af”, aldus Verlouw.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Opnieuw kwam VCB terug van een achterstand, iets dat hen voor de winterstop vaak niet lukte. ,,We zijn positiever tegen elkaar”, gaf Verlouw toe. ,,We zeiken minder en er is meer bereidwilligheid. VCB hoort in de derde klasse.”

,,We misten wederom veel spelers. Het is even pappen en nathouden geblazen momenteel”, baalde Van Erp ook nog over de sportieve situatie.

SVSSS - Vlijmense Boys 7-3 (3-0) 4. Bram van den Bijgaart 1-0, 6. Jim de Laat 2-0, 10. Jelle van den Bijgaart 3-0 57. Ayoub Bakkali 3-1, 58. Bjorn van Bijnen 3-2, 64. Stefan Dekkers 4-2, 70. Jim de Laat 5-2, 79. Jim de Laat 6-2, 82.Roel Heerkens 7-2. 88. Bjorn van Bijnen 7-2.

Moment van de wedstrijd: ,,Bij de wedstrijdbespreking had een speler zich verslapen”, zegt Boys-trainer Hans Richters. ,,In het veld stonden we de eerste tien minuten te pitten. Komen we knap terug, daarna klapt alles in elkaar.”

De thuisploeg had amper weerstand en bepaalde na tien minuten de ruststand van 3-0.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks deze riante score werd de voorsprong pas in de tweede helft uitgebouwd. ,,Een vijf of 6-0 voorsprong bij rust had niemand gek gevonden”, sprak SSS-trainer Cemal Yilmaz.