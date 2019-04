Taxandria-trainer Verheyen lijkt er helemaal klaar mee te zijn: vroegtijdig vertrek niet uitgesloten

Taxandria-coach Edwin Verheyen lijkt helemaal klaar te zijn met de instelling van zijn spelergroep. Volgens Verheyen lijkt het alsof zijn spelers zich berusten bij de fusie en eventuele degradatie. ,,De mentaliteit is zodanig dat de wil om te winnen ontbreekt. Ik voel me in de steek gelaten, omdat mijn spelers en iedereen op de club elkaar in de steek laat. Het is trekken aan een dood paard dat in een moeras vastzit.” Een vroegtijdig einde bij Taxandria sluit hij niet uit. ,,Dat tolt wel door mijn hoofd, al zit dat niet in mijn karakter. Ik maak het liefst af waar ik aan begin, maar dat moet wel van beide kanten komen.”