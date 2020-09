Ten Den goud waard bij debuut Kozakken Boys

Kozakken Boys begon met aanwinsten Stephen Warmolts, Kaj Ramsteijn, Teije ten Den, Thomas Marijnissen en de teruggekeerde Gwaeron Stout in de basis. De eerste doelpoging van de wedstrijd kwam op naam van Kay Tejan, maar zijn inzet bracht ASWH-doelman Bryan Janssen niet in de problemen. Nadat de sluitpost van de gastheren Nils den Hartog redding had moeten brengen, kwam Kozakken Boys in de 25ste minuut op voorsprong dankzij een treffer van Ten Den. Niet veel later was het bijna 2-0, maar Janssen redde na een schot van Tejan. Mede daarom was de ruststand 1-0.