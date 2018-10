Teruggekeerde Van der Horst vindt draai bij Emplina: 'Nooit last gehad van mijn vaders bekendheid'

Fusie VV Brakel en VV Zuilichem is een feit

10 oktober BRAKEL/ZUILICHEM - De wedstrijd van 29 september was eigenlijk een historische. Brakel 1 versloeg het eerste van Zuilichem met 2-1. Dat het een met emoties beladen derby was, blijkt wel uit de vier gele en één rode kaart. En de enorme vreugde die afstraalt van de foto die na afloop in de kleedkamer is gemaakt.