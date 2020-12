Tevreden Volkel verlengt contract van trainer Jans niet met één, maar met twee jaar

‘Hij draagt duidelijk de zienswijze van de club uit en is ook betrokken bij het begeleiden en ontwikkelen van jeugdspelers die de komende jaren de overtap naar de senioren maken’, zo valt te lezen in een persbericht van de tweedeklasser. Jans werkte dit seizoen drie wedstrijden af met Volkel, één puntje werd er gepakt. Het is zijn tweede seizoen bij de club.

,,Volkel is een hechte vereniging. De beleving binnen de spelersgroep en begeleiding is prima en we werken hard om onszelf te blijven verbeteren. Hopelijk kunnen we op korte termijn weer wedstrijden spelen en aan de slag met onze sportieve ambities”, luidt de reactie van Jans.