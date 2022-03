TGG binnen tien minuten met 4-0 achter, geen goede verjaardag voor de coach

Derde klasse B Zuid I & West IITGG-trainer Ricardo Aguado hoopte op een mooi verjaardagscadeau van zijn ploeg in de vorm van drie punten. Het leek eerder alsof zijn ploeg de verjaardag van de coach gisteravond al goed had gevierd. Binnen tien minuten stond het 4-0 voor Gudok en leek de wedstrijd al gespeeld.

Gudok – TGG 4-1 (4-0), 2. Gudok 1-0, 4. Gudok 2-0, 6. Gudok 3-0, 8. Gudok 4-0, 50. Bas van Zeelst 4-1. Rood: Jordy Gutte (TGG)

TGG-trainer Ricardo Aguado kende vandaag geen goede verjaardag. Zijn club verspeeld namelijk de wedstrijd binnen tien minuten spelen. ,,Ik heb wel is betere verjaardagen gehad, want we speelden vandaag echt rampzalig. Uiteindelijk hebben we na de rode kaart nog teruggevochten en laten zien dat we het voetballen niet verleerd waren’’ , zei Aguado.

Baardwijk – FC Engelen 2-0 (2-0).18. Klerx 1-0 43. Kemmeren 2-0. Rood: Twan Passon (FC Engelen).

Beleving, inzet, passie en werklust. Aspecten die FC Engelen-trainer Anthony Lurling miste bij de uitploeg vandaag. ,,Op kwaliteit ben je hier op papier beter, maar als je niet dezelfde strijdlust en motivatie toont als je tegenstander verlies je alles. Dit was vandaag echt een complete off-day’’ , zei Lurling.

Vorige week bakte Baardwijk er bij BVV helemaal niks van, afgelopen donderdag moest het diep in de extra tijd in de stadsderby tegen RWB twee dure punten inleveren. En dan komt nummer twee op bezoek bij de nummer laatst. Daar word je niet gelukkig van. Maar voetbal kan verrassen. “Geen idee hoe de jongens het voor elkaar hebben gekregen om zich over die teleurstellingen heen te zetten, maar wat hebben we genoten”, zegt leider Jasper Werten. “Kneiterhard is er gewerkt, soms heel goed gevoetbald. Ik ben trots als een hond met zeven lullen.”

ZIGO – BVV 3-2 (3-0) 25. ZIGO 1-0, 35. ZIGO 2-0, 44. ZIGO (P) 3-0, 85. Marty Aarts (P) 3-1, 88. Marty Aarts 3-2. Rood: Paollo Barbosa (BVV)

Belabberd en slap. Zo noemt BVV trainer Edwin Verdonk het spel van zijn team vandaag, of in ieder geval, de eerste helft. Want in de tweede helft ging het volgens Verdonk veel beter. ,,We speelden echt als natte kranten in de eerste helft. Eigenlijk krijgen we drie tegengoals omdat we totaal niet scherp zijn’’ , zei Verdonk. Wel draaide BVV bij in de tweede helft en wisten ze twee keer te scoren, maar konden ze het niet gelijk trekken.

Waspik - Haarsteeg 4-1 (3-1). 3. Roksnoer 1-0 28. Verschuren 2-0 35. Molenschot 3-0 42. Schellekens 3-1 70. Molenschot 4-1.

In de eerste wedstrijd tussen beide ploegen was het Emiel Heefer, trainer van Waspik, opgevallen dat Haarsteeg met vier middenvelders speelde. “En achterin één op één. Daar hebben we op geanticipeerd door in de omschakeling snel de diepte op te zoeken. En dat betaalde zich geweldig goed.” Waspik staat virtueel derde. “Wat een luxe.”

Zijn collega Ercument Metin vond dat de nederlaag puur te wijten was aan persoonlijke fouten. “Laten we het er maar op houden dat we een offday hadden.”

Nieuwkuijk - RKDVC 3-1 (0-0). 75. Van Dommelen 10. 80. Van Esch 2-0 82. Van Dommelen 3-0 84. Adegeest (pen.) 3-1. Rood: Houtriet van RKDVC.

Binnen vier minuten moesten de Drunenaren met tien man verder, kreeg Yuri Houtriet direct rood: hij zo met een gestrekt been over de bal zijn gegleden met Mitchel Fitters als slachtoffer. Toch bleven met keihard werken nog lang overeind. Maar uiteindelijk moesten de gasten toch zwichten. Daar had doelman Jordan Levy, die aan heel goed bezig is bij RKDVC, aardig de hand in: bij twee doelpunten ging hij niet helemaal vrijuit.

Bij Nieuwkuijk was John van Dommelen hét mannetje. Als invaller nam hij twee doelpunten voor zijn rekening, tussen de bedrijven door had Milan van Esch ook al raakgeprikt. In de voorlaatste minuut mocht Maurice Adegeest vanaf de strafschopstip de eer voor de gasten nog redden.

RWB - Vlijmense Boys 1-5 (0-5). 1. Van Bijnen 0-1 10. Van Bijnen 0-2 15. Van Bijnen 0-3 30. Arikan 0-4 44. Van Bijnen 0-5 64. Eyupoglu 1-5.

We gaan als een blok spelen om zo de koploper zo min mogelijk kansen te gunnen. Van dat strijdplan van trainer Larry van Ommen kwam niks terecht: Bjorn van Bijnen had binnen een kwartier al drie keer toegeslagen. “Misschien hadden we na die 0-2 nog een mannetje meer in de achterhoede moeten zetten”, treurde de oefenmeester na afloop. “Maar of het iets had geholpen? Ik denk het niet, werkelijk alles viel goed bij de Boys. En ze scoren zó makkelijk, dankzij die spits.”

Erik van Esch, trainer van de Boys, had vooraf tegen Van Bijnen gezegd dat hij prima vond dat-ie een luie spits is. “Maar Bjorn moest vandaag wel leveren, een of twee doelpunten. Heeft-ie prima gedaan met vier doelpunten. Deels te danken aan Jerre Geerts, die hem op rechterflank een paar keer op maat bediende.”

Derde klasse B (West II)

Be-Ready – Oosterhout 0-4 (0-0). 69. Abjij 0-1 84. Van Strien 0-2 87. Ashri 0-3 89. De Rooij 0-4.

Afgelopen donderdag boekte de ploeg uit Hank nog een uitstekende prestatie door Virtus op een gelijkspel te houden, waardoor die ploeg een periodetitel misliep. Tegen de nummer drie Oosterhout kon de thuisclub ook de boel lange tijd dichthouden. Maar toen het eerste doelpunt viel, knapte het elastiek. Middenvelder Kevin van Gool had er wel een verklaring voor. “We spelen al drie weken op rij op donderdagavond. Daardoor raken de jongens vermoeid, nemen toch weer de blessures waar we eindelijk van verlost waren.” Hij is toch optmistisch dat geel en zwart volgend weer in de derde klasse uitkomt. “We gaan niet degraderen, zeker niet als weer compleet zijn.”