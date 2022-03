TGG en Boxtel winnen burenruzies, koploper VOAB blijft steken op remise

inhaalduelsIn zondag 3B won TGG op bezoek bij buurman BVV. Zwaluw versloeg RKTVC met moeite in 3C. In zaterdag 4F kon OSC’45 De Braak een kwartier lang bijbenen, maar dat was niet genoeg. In 4G versloeg Boxtel Essche Boys in een doelpuntrijke wedstrijd en in dezelfde klasse boekte RKKSV een belangrijke overwinning op Teisterbanders. Dit en meer op een bomvolle inhaalavond.

Zondag 2E

FC Tilburg-Uno Animo 0-2 (0-1). 8. Kevin Beerens 0-1, 68. Kevin Beerens 0-2.

Al na acht minuten opende Uno Animo de score. Kevin Beerens kopte de bal na een indraaiende vrije trap binnen. In de rust paste FC Tilburg-coach Michael de Boer enkele wissels toe, waardoor het meer grip kreeg op de wedstrijd. ,,Maar dat mocht niet baten,” glunderde Uno Animo-coach Rick van Loon. ,,Zo’n twintig minuten voor tijd kopte Beerens opnieuw binnen. En hij is slechts 1,65 meter.” Van Loon: ,,Ik ben tevreden. Goed voetbal was het absoluut niet, maar dat vraag ik ook niet in dit soort wedstrijden.”

VOAB-Beek Vooruit 1-1 (0-1). 43. 0-1, 75. Casper van Beers 1-1.

In de eerste helft haalde VOAB niet de gewenste kwaliteit, en zag het Beek Vooruit goed weerstand geven. Werner Cools, trainer van VOAB: ,,Dat was teleurstellend, omdat wij als koploper beter horen te spelen. Zuur was ook het uitvallen van onze doelman Robin van Iersel, net voor rust.” Niet lang na de keeperswissel opende Beek ook de score. Na rust ging het VOAB beter af. Casper van Beers maakte een kwartier voor tijd de gelijkmaker. ,,Stijn van Laarhoven en Van Beers raakten beide nog het ijzerwerk, anders hadden we hier wellicht nog gewonnen.”

Zondag 3B

Vlijmense Boys-ZIGO 1-0 (0-0). 88. 1-0 (pen.).

De wedstrijd tussen Vlijmense Boys en ZIGO kende een heel bijzonder einde. Waar ZIGO in de eerste 87 minuten goed weerstand bood aan Vlijmense Boys, kwam het twee minuten voor tijd op een heel bijzondere manier op achterstand. ,,Mijn aanvoerder Sander Coehorst kreeg de bal op zijn buik, maar de scheidsrechter zag daar een hand in,” begint ZIGO-coach Antal Tooten zijn nabeschouwing. Hij vervolgt: ,,Dus hij gaf een penalty én een directe rode kaart. Dit is de grootste schande die ik ooit heb meegemaakt. Ik ben witheet.”

BVV-TGG 0-1 (0-0). 75. Ahmed Moujahid 0-1.In de Bossche derby trok TGG aan het langste eind.

,,Het was een echte derby, met veel publiek, beleving en emotie”, genoot TGG-trainer Ricardo Aguado na. ,,Het was een open wedstrijd met veel kansen, die beide kanten op had kunnen vallen.” De keepers waren de mannen van de wedstrijd. ,,Dat zegt veel over het spel.” Nadat Ahmed Moujahid TGG op voorsprong had geschoten ging BVV nog nadrukkelijker op zoek naar een goal, maar TGG-doelman Jim Thewessen hield zijn doel schoon. Verder dan een bal op de lat in de blessuretijd kwam de thuisclub niet. Dankzij de overwinning klimt TGG naar de 11e plaats, BVV blijft op de 13e plaats staan.

Zondag 3C

RKTVC-Zwaluw VFC 1-2 (1-0). 28. RKTVC 1-0, 60. Ruben Taks 1-1, 75. Taks 1-2.

Zwaluw boekte een zwaarbevochten zege op RKTVC. De thuisploeg had voor het eerst een nieuwe trainer voor de groep staan. ,,En dat straalde op het team af. Er zat veel power in de die ploeg”, vertelde Zwaluw-trainer John Laponder. ,,Wij dachten er misschien ook wel te makkelijk over. We speelden de slechtste eerste helft van het seizoen.” Na de pauze wist Zwaluw de wedstrijd nog om te draaien. Ruben Taks was al na vijf minuten ingevallen voor de geblesseerde Steffan Moes en liet zien dat hij belangrijk kan zijn voor zijn team. ,,Het is lekker om zo’n speler op de bank te hebben”, concludeerde Laponder tevreden. ,,En ik moet mijn ploeg complimenteren met de tweede helft, want op karakter winnen we de wedstrijd alsnog.”

Alem - DVG 2-2 (1-1). 23. Van Vechel 0-1, 43. Jens Steenbekkers 1-1 (strafschop), 5.1 Luuk van de Ven 1-2, 61. Van Heertum (e.d.).

,,Het was een enerverende krachtmeting”, vond Alem-trainer Ben Hoek. ,,Twee ploegen die hebben gestreden voor de winst. Ook twee ploegen die nooit opgeven. Ik denk dat we allebei ook tevreden zijn met het gelijkspel.” Maar DVG-trainer Henri van den Braak had toch het gevoel dat er meer ingezeten had. ,,Als je twee keer op voorsprong komt moet je het over de streep trekken. Maar goed we hebben ons niet slecht gemanifesteerd vandaag.”

Zondag 3D

Boekel Sport – Excellent 2-0 (1-0) 20. Tim Schuijers 1-0 (pen), 70. Jari Claassen 2-0

,,Ik wil graan een compliment geven aan alle medewerkers van onze club, die er alles aan gedaan hebben om het veld speelbaar te maken”, zegt Boekel Sport-trainer Marc van de Ven. ,,Ondanks de zware omstandigheden, hebben we verdiend gewonnen.”

Zondag 4D

Viola-Audacia 1-2 (1-1). 19. Chris Schellekens 1-0, 25. Alex Aarts 1-1, 66. Sander Ketelaars 1-2.

In de eerste twintig minuten van het duel vielen er ontzettend veel corners, en raakte beide elftallen de lat. Uiteindelijk lukte het Chris Schellekens om de score namens Viola te openen. Zes minuten later trok Audacia de score via Alex Aarts alweer gelijk. ,,Het veld was niet goed, maar voor ons omschakelvoetbal was het prima,” aldus Audacia-coach Hans Richters. In de tweede helft kon Richters opnieuw juichen, want hij zag dat Sander Ketelaars de 1-2 tegen de touwen werkte. Richters: ,,We zijn weer dichter op onze concurrenten gekomen. Daar ben ik blij mee.” Dennis de Bruijn, de coach van Viola die wegens een coronabesmetting niet aanwezig was: ,,Audacia was beter in de duels en had de tweede ballen steeds. Dat had beter gemoeten.”

Zondag 4E

RKDSV-SDO’39 1-1 (0-1). 25. Martijn Hellegers 0-1 (pen.), 61. Melvin Timmermans 1-1.

Het spel begon goed, en RKDSV kreeg direct twee goede kansen om de score te openen. Maar er werd niet afgerond. Paul Gommers, assistent-trainer van de thuisploeg: ,,Daarna werd het onzorgvuldig hotseknotsbegonia-voetbal. Met de rake penalty van SDO’er Martijn Hellegers als gevolg.” In de tweede helft had RKDSV de langere adem. Door het drukke programma waren de spelers van SDO vermoeid: ,,We kwamen er nog wel een paar keer uit, maar de gelijkmaker van RKDSV’er Melvin Timmermans was niet meer dan verdient,” concludeerde SDO-coach Tom van den Steen.

Zaterdag 4F

OSC’45-SV De Braak 1-8 (1-4). 10. Nabil Elouajdi 1-0.

,,Het eerste kwartier speelden we heel goed, maar dat is niet genoeg”, baalde OSC-coach Jeroen Beekwilder. ,,We hadden controle en kregen enkele mogelijkheden.” Maar nadat De Braak enigszins gelukkig op 1-1 kwam, door een van richting veranderd schot, was OSC’45 het helemaal kwijt. ,,Je moet als team blijven spelen en voor elkaar blijven knokken, maar dat deden we niet. We liepen uit de organisatie en dan loopt de tegenstander over ons heen.”

VOW – Avesteyn 2-0 (2-0) 28. Tommy Klein Breteler 1-0, 45. Pim van Riel 2-0

,,Deze overwinning is een compensatie van het voirge duel met Avesteyn”, zegt VOW-trainer Patrick Cissen. ,,Toen wonnen zij, terwijl wij minimaal een puntje verdiende. Vandaag was het andersom”. Avesteyn-trainer Hugo van den Sanden baalde vooral van de eerste nederlaag. ,,We kregen voldoende kansen, maar het mocht niet zo zijn”.

Zondag 4G

Boxtel-Essche Boys 4-3 (0-1). 2. Lars van Wanrooij 0-1, 50. Van Wanrooij 0-2, 60. e.d. Essche Boys 1-2, 65. Stijn van der Steen 2-2, 70. Van der Steen 3-2, 75. Julio van Ginkel 3-3, 80. Owen Kemps 4-3.

Boxtel was de meest gelukkige in de derby tegen Essche Boys. Essche Boys startte goed aan de eerste en tweede helft en kwam zo op een 0-2 voorsprong. ,,En dan mag je zo’n wedstrijd niet meer weggeven”, vertelde Essche Boys-trainer Leon van Wanrooij teleurgesteld. Maar Boxtel kwam steeds weer terug in de wedstrijd. ,,Ik ben na de 0-2 risico gaan nemen, we gingen één-op-één spelen”, legde Boxtel-coach Frank van Oers de tactiek uit. Dat pakte goed uit, want Boxtel trok uiteindelijk aan het langste uit. ,,We hebben te veel fouten gemaakt en zo goals weggegeven. We hadden deze wedstrijd niet mogen verliezen”, baalde Van Wanrooij. ,,Ik weet niet welke uitslag terecht was geweest, maar met zes jongens van de Onder 19 was het genieten voor ons”, vertelde Van Oers opgetogen.

Teisterbanders-RKKSV 1-2 (0-0). 67. Jimmy Hogenbosch, 71. Teisterbanders 1-1, 92. Tom Hendriks 1-2.

,,Ik zou de beelden niet terugkijken. Het was van beide teams geen goede wedstrijd”, gaf RKKSV-trainer Ramon van Rixtel na afloop toe. ,,We hebben alles gegeven, er hard voor geknokt. Het heeft ons dit seizoen vaak tegengezeten, vandaag hadden we eens geluk.”

Want dat RKKSV ook enig geluk had bleek wel in de blessuretijd. Eerst schoot Tom Hendriks de bal goed binnen, maar daarna leek Teisterbanders in de absolute slotfase alsnog de gelijkmaker te maken. Het was echter Jimmy Hogenbosch die dat voorkwam door de bal net voor de doellijn weg te werken. ,,Ik heb het gevoel dat het wel een terechte overwinning is, maar misschien kijk ik teveel door een gekleurde bril”, lachte Van Rixtel na afloop. Door de overwinning neemt RKKSV enige afstand van de onderste plaatsen.

Zondag 4H

Ulysses - Vorstenbossche Boys 0-5 (0-1) 41. Marvin van Heeswijk 0-1, 46. Marvin van Heeswijk 0-2, 63. Teun Rijkers 0-3, 70. Jouk Raijmakers 0-4, 90. Marvin van Heeswijk (pen) 0-5

,,Marvin van Heeswijk was met de zoveelste hattrick heer en meester vandaag”, zegt Vorstenbossche Boys-trainer Dennis Meier. Zijn collega Manfred van Erp van Ulysses vond de nederlaag jammer. ,,We hebben vandaag geprobeerd te voetballen, maar snel na rust viel de beslissing en toen was het klaar.”

Zondag 5B

RKVSC - HRC’14 1-3 (1-2). 19. Pouw 0-1, 21. Van Gulik 1-1, 39. 1-2 (e.d.), 64. Verwers 1-3. Bijzonderheid: 78. Nendels (HRC’14) stopt strafschop.

Voor rust wist RKVSC nog gelijk te komen. Een eigen doelpunt deed de thuisclub een beetje de das om. Alles opgeteld waren de bezoekers op sportpark De Peperd ietsje de bovenliggende partij, stelde HRC’14-elftalleider Adrei van Mouwrik. ,,We hebben een verdiende overwinning geboekt. Maar wel zwaarbevochten. Cruciaal was wel de strafschop die onze keeper Sjors Nendels een kwartier voor tijd nog stopte. Anders hadden we het moeilijk gekregen.”

OKSV – SCZ 1-3 (1-0) 44. 1-0 Rick Eijs, 48. 1-1, 50, 1-2, 55, 1-3

,,Iedere week weer hetzelfde liedje”, zuchtte OKSV-trainer Freek Toren. ,,Aardig spelen en dan het alsnog onnodig weggeven. Dat vind ik echt zonde.”

Ruwaard – DESO 1-2 (0-2) 30. Romano Bloks 0-1, 44. Agonis Hoti 0-2, 75. Lorenzo Kerstens 1-2

,,We hadden wel een puntje verdiend”, vond Ruwaard-teamleider Jan Peter van Lent. DESO-trainer John Putters keek er anders naar. ,,We waren heel de wedstrijd de betere ploeg, maar miste een paar open kansen om het te beslissen.

Zondag 5C

De Bocht’80-Ollandia 1-6 (0-2). 10. Robert Erven 0-1 , 34. Rob van der Heijden 0-2, 69. Erven 0-3, 73. Elo Turksma 1-3, 76. Erven 1-4, 80. Gerbe Voets 1-5, 88. Arno van Oss 1-6.

,,We begonnen heel goed aan de wedstrijd en hadden binnen vijf minuten drie kansen”, vertelde Ollandia-coach Mayk van Driel na afloop. ,,Na de pauze was De Bocht even sterker, maar toen zij met tien man kwamen te staan was de wedstrijd gespeeld.” John Termeer kreeg twee keer geel. Eerst maakte hij een overtreding, die hij moest bekopen met een gele kaart. Omdat hij daar commentaar op had kreeg hij zijn tweede kaart en kon hij gaan douchen. Ollandia liep vervolgens uit naar een 1-6 overwinning. ,,En dan kun je als trainer alleen maar tevreden zijn.”

Zondag 5E

FC Uden – Keldonk 2-1 (0-1): 45. Tom van den Broek 0-1, 56. Halid Polat 1-1, 80. Marco van de Bol 2-1

,,We zijn nog steeds ongeslagen in 2022 en hebben deze wedstrijd verdiend gewonnen”, zegt een trotse Roy Vermeij, trainer van FC Uden. De uitslag had volgens Keldonk-trainer Ruud Fleskens anders moeten uitvallen. ,,Er zijn in mijn ogen twee doelpunten onterecht afgekeurd vanwege buitenspel”, geeft Fleskens aan. ,,Dan was de uitslag anders geweest.”