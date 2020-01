TGG - RKDVC: kaartenfestijn, zes doelpunten, afkoelingsperiode en geen kwartier rust

Derde klasse C

TGG - RKDVC 4-2 (2-2). 3. Jordy Gutte 1-0, 20. Jordy Gutte 2-0, 25. Ray Kivits 2-1, 44. Bas Verhoeven 2-2, 51. Achmed Moujahid 3-2, 81. Walid Johri 4-2. Bijz. speler RKDVC mist penalty in 44e minuut, speler RKDVC mist penalty in 90+3 minuut. Rode kaart: 90+1. Wesley Tink (TGG)

,,Zo’n wedstrijd als deze heb ik werkelijk waar nog nooit meegemaakt en dat kwam vooral door de scheidsrechter. Die maakte er een potje van. We kregen in totaal negen gele kaarten voor de meest onnozele dingen en twee hele goedkope strafschoppen tegen. Zelf moest ik ook nog achter de omheining plaatsnemen. Onze grensrechter stak bij een buitenspel moment zijn vlag omhoog, terwijl de scheidsrechter een goal goedkeurde. Ik vroeg daarop of de scheidsrechter niet naar de grensrechter wilde lopen en kon daarop direct inrukken. Toen ik aangaf dat vrij apart te vinden, besloot hij tot een afkoelingsperiode. Er volgde ook geen kwartier rust, omdat het duel al tien minuten onderbroken was”, aldus TGG-coach Ricardo Aguado.

In mei en juni viert RKDVC zijn 75-jarig bestaan. Het zou mooi zijn als het eerste elftal daar op sportief vlak een bijdrage aan kan leveren in de vorm van een prijsje. De tweede periode zou een aanknopingspunt moeten bieden – zes punten uit drie wedstrijden -, maar dan was winnen bij laagvlieger TGG een noodzaak. Zover kwam het dus niet in Den Bosch. ,,We hebben een dramatische wedstrijd gespeeld. Alles wat fout kon gaan, ging fout,” zag Van Wijk.

Nieuwkuijk - Zwaluw VFC 1-2 (1-2). 20. Martin de Laat 0-1, 24. Tommy Kreté 0-2, 28. John van Dommelen 1-2.

Deze zondagmorgen overleed Hub Figee, erevoorzitter van Nieuwkuijk, op 87-jarige leeftijd. De wedstrijd niet door laten gaan, dat wilde de familie niet. Het zou waarschijnlijk de wens zijn geweest van Figee: het eerste van Nieuwkuijk heeft nimmer zo’n grote supporter gekend. ,,Toen we naar de derde klasse promoveerden, nam Hub tijdens de kampioensreceptie de microfoon en sprak een volle kantine toe”, vertelt speler Max Raijmakers, die destijds voor een stage in Nieuw-Zeeland verbleef. ,,Hij was heel emotioneel, heb ik begrepen. Dat paste ook bij hem, de voetbalclub zat diep in zijn hart.”

Figee heeft als voorzitter veel betekend, zeggen de bestuursleden Wiljan van Veluw en Sjaak Sanders. ,,Halfweg de jaren zeventig was Hub de kartrekker bij de verhuizing naar een nieuw sportpark. Hij was een echte leider, iemand die stond voor de beslissingen die hij nam.”

Afgelopen vrijdag had Hub aan Wiljan laten weten dat het niet goed met hem ging. ,,Maar, zo vertelde hij erbij, als Nieuwkuijk zondag maar wint.” Zover kwam het dus niet. Raijmakers: ,,We hebben er echt alles aan gedaan om Hub met een goed resultaat te eren. Helaas, het mocht niet zo zijn.”

,,We staan weer op plaats twee en dat is geweldig. Deze wedstrijd was het na rust vooral een kwestie van verdedigen en dat hebben we als collectief goed gedaan. Het gevoel in de groep is uitstekend”, aldus Zwaluw VFC-coach John Laponder.

Derde klasse D

Handel – Margriet 1-4 (0-2). 24. Luuk Haas 0-1, 43. Joey Schuurmans 0-2, 82. Kevin Korsten 0-3, 86. 1-3, 89. Youssef Kheli 1-4.

,,Vrij overtuigende overwinning”, aldus Margriet-trainer Maarten van Vugt. ,,We hadden het wel een kwartier lastig, maar daarna zijn we eigenlijk niet meer in de problemen geweest. We hadden vooral last van het slecht bespeelbare veld, maar goed. Er zijn slechtere manieren om uit de winterstop te komen.”