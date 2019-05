TGG verliest, maar ziet doelman Burg scoren

Zondag 3cTGG heeft het seizoen afgesloten met een nederlaag in de stadsderby tegen BVV. De uitploeg kwam nog wel op voorsprong tegen de buurman. Het was doelman Coen Burg die de openingstreffer maakte.

BVV - TGG 3-1 (0-1). 39. Coen Burg 0-1 (pen.), 81. Emin Balta 1-1, 84. Guillermo le Couvreur 2-1, 90. Guillermo le Couvreur 3-1.

Moment van de wedstrijd: Binnen een tijdsbestek van drie minuten kwam BVV in de stadsderby met TGG aan de goede kant van de score terecht. Het leverde de formatie van trainer/coach Erik Meulendijk een plaats in de nacompetitie op. Daarin speelt BVV tegen derdeklasser PSV am.

Bijzonderheid van de wedstrijd: TGG wist zijn laatste zes competitieduels niet te winnen en snakte eigenlijk al weken naar het eind van het seizoen. ,,Onze doelstelling hebben we niet behaald, maar van de andere kant hebben we op andere vlakken wel progressie geboekt”, constateerde TGG-coach Ricardo Aguado. Bij TGG maakte doelman Coen Burg uit een strafschop overigens de enige goal namens TGG.

Vlijmense Boys - ODC 2-0 (2-0). 6. Jelle Geerts 1-0, 58. Bjorn van Bijnen 2-0.

Moment van de wedstrijd: Al bij rust stond ODC op een dubbele achterstand. ,,We misten de nodige beleving. Dat heeft ons een goed resultaat gekost”, baalde ODC-coach Carlo Vorstenbosch.

,,We hadden heel wat personele problemen”, zegt Boys-trainer Hans Richters. ,,Spelers van het tweede hebben dat geweldig goed opgepakt. Een knappe overwinning tegen ODC dat ook nog een kans had om een periode te pakken.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vlijmense Boys is als twaalfde geëindigd en hoeft daarom geen drie maar slechts twee wedstrijden te spelen in de nacompetie om degradatie alsnog af te wenden.

ODC zag zijn seizoen uiteindelijk in mineur eindigen. De tricolores hadden de kans op een periodetitel en deden lang mee om het kampioenschap, maar staan uiteindelijk met lege handen. ,,Volgend seizoen gaan we weer op jacht”, aldus Vorstenbosch.

FC Engelen - Nieuwkuijk 5-4 (1-1). 16. Sam de Schepper 1-0, 35. Rick van Buul 1-1, 56. Luca Schrier 2-1, 61. Fons Bosman 3-1, 62. Mitchel Fitters 3-2, 66. Mitchel Fitters 3-3, 69. Dylan Domingues 4-3, 84. Fons Bosman 5-3, 89. Mitchel Fitters 5-4.

Moment van de wedstrijd: Hoewel FC Engelen en Nieuwkuijk nergens meer om speelden, was er volgens FC Engelen-coach Ron Schrier sprake van een pittige eerste helft. ,,Na rust ging het er wat minder fel aan toe. Gelukkig hebben we geen blessures of schorsingen aan deze wedstrijd overgehouden.”

Beide ploegen maakte er in dit duel om des keizers baard een amusant potje van. ,,Het ging nergens meer om”, zegt Kuijk-trainer Patrick Berkelmans. ,,Met de nacompetitie in het vooruitzicht ging het er bij ons om iedereen heel te houden en geen kaarten te pakken. En dat is gelukt.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Komende zondag start Nieuwkuijk de nacompetitie, die maximaal drie wedstrijden bevat, met een uitduel tegen tweedeklasser Bladella.

FC Engelen start de nacompetitie aankomende zondag met een uitduel tegen derdeklasser Valkenswaard. ,,We hebben veel zin in de nacompetitie. Dat zijn altijd wedstrijden op zich en we gaan vol voor promotie”, verzekerde Schrier.

Zwaluw VFC - SCG’18 1-1 (0-0). 59. Marco Hommeles 0-1, 78. Rick de Windt 1-1.

Moment van de wedstrijd: Tien minuten voor tijd vonden Zwaluw VFC en SCG’18 het wel prima en werd het balletje rustig achterin rondgespeeld . SCG was al zeker van lijfsbehoud en Zwaluw VFC had nog een punt nodig om daar zeker van te zijn.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De derby tussen Zwaluw VFC en SCG’18 gaat de boeken in als de laatste wedstrijd van trainer/coach Aschwin van Kessel. Hij gaf eerder dit seizoen aan te stoppen met het hoofdtrainerschap, maar zal wel op de achtergrond werkzaam blijven bij SCG.

SVSSS - BMC 6-3 (2-1). 1. Rutger Robben 1-0 (pen.), 8. Bram van Doremalen 1-1, 29. Sjors van Zoggel 1-2, 43. Ramon Dekkers 2-2, 54. Stefan Dekkers 3-2, 57. Jim de Laat 4-2, 67. Stefan Dekkers 5-2, 71. Sjors van Zoggel 5-3, 90. Ramon Dekkers 6-3.

Moment van de wedstrijd: BMC had nog een kleine kans op het behalen van de derde periode. Daarvoor moest het zelf winnen van kampioen SVSSS en moest BVV punten verspelen. Dat gebeurde dus niet. ,,We hebben niet onaardig gevoetbald, maar SVSSS is gewoon een hele goede ploeg”, moest BMC-coach Manfred van Erp eerlijk bekennen.

De rake penalty van Rutger Robben. ,,Hij stopt als speler van het eerste”, zei SSS-coach Cemal Yilmaz. ,,Hij wilde de penalty nemen en schoot deze fantastisch binnen. Mooi voor hem dat hij zo afscheid kon nemen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: SSS-goaltjesdief Stefan Dekkers maakte er drie en bracht zo zijn totaal in het eerste van zijn ploeg op 125. ,,Een mooie beloning voor zijn prestaties”, besloot Yilmaz. ,,Stefan verdient hier enorme waardering voor.”

RKDVC – Haarsteeg (1-0) 10. Bas Verhoeven 1-0, 68. Rick van Woerkom 2-0, 76. Joost Aloserij 2-1, 84. Jelle Frikfee 3-1.

Moment van de wedstrijd: Het laatste fluitsignaal. Daarna hoorde Haarsteeg dat VCB niet had gewonnen bij Taxandria, waardoor de blauw-witten rechtstreekse degradatie bespaard werd. Haarsteeg, dat dertiende eindigde, speelt wel drie duels voor handhaving.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vooraf aan de wedstrijd was er door een supporter van RKDVC een filmpje gepost, waarin in een zogenaamde talkshow Haarsteeg op een ludiek manier te kijk werd gezet.

Taxandria - VCB 2-0 (0-0). 55. Olivier Meier Mattern 1-0, 90+5. Niek Wimmers 2-0.

Moment van de wedstrijd: Na ruim een uur had VCB’er Teun Verlouw de 1-1 op zijn schoen, maar Taxandria-keeper Ramon Doomen redde prachtig op zijn inzet. ,,Deze wedstrijd was tekenend voor ons seizoen”, treurde VCB-coach Frans van Helvoirt. ,,Als zelfs zulke ballen er niet ingaan, dan weet je het wel. Complimenten aan mijn spelers en aan Doomen, want hij keepte een geweldige wedstrijd.”