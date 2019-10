The White Boys-aanvaller Hesselberth sloopt doordeweeks winkels en in het weekend verdedigers

Ambitieuze vijfdeklas­ser The White Boys zet bizarre 17-0 neer met scorende trainer Theo Lucius

29 september Het was afgelopen zomer groot nieuws: The White Boys trekt Theo Lucius aan en wil binnen vijftien jaar op het hoogste amateurniveau spelen. Na een onverwachte nederlaag vorige week, won de club uit Waspik zeven dagen later met een monsterscore van 17-0. Vorig seizoen maakte The White Boys maar zestien treffers in een hele jaargang.