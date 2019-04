The White Boys meldt zich keurig af, tegenstander weet van niets

,,We stonden allemaal klaar voor het begin, maar The White Boys kwam niet opdagen”, zei OVV’67-trainer Piet Gabriëls maandagmiddag nadat bleek dat de gasten nog niet op het sportpark waren gearriveerd.

Volgens The White Boys-wedstrijdsecretaris Dennis Schellekens had Gabriëls makkelijk kunnen weten dat er geen wedstrijd op het programma stond. ,,Zondagmiddag heb ik contact gehad met de wedstrijdsecretaris van OVV’67, zoals dat hoort. We hadden ons keurig afgemeld, het was dus al even bekend. Dan is het jammer om te lezen dat er een sneer aan onze vereniging wordt gegeven.”