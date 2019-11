The White Boys vergeet puinhoop aan te richten tegen Tussen Puinhopen Opgericht

TPO staat voor Tussen Puinhopen Opgericht, want de club uit Moerdijk werd in 1945 geboren. Een puinhoop qua uitslag had het in Waspik ook geworden als de gasten niet alle bussen uit de remise niet in het strafschopgebied hadden geparkeerd. ,,Op een gegeven moment stonden met z’n allen in de zestien om te voorkomen dat het een monsterscore zou worden”, zag leider Marc Kemmeren.