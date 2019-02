Thijs van der Sanden blijft maar scoren en schiet er drie binnen namens Vorstenbossche Boys

Ravenstein – Vorstenbossche Boys 3-3 (3-1): 10. Jochem Bruinsma (1-0), 25. Jelle Stegeman (2-0), 27. Ruben de Jong (3-0), 32. Thijs van der Sanden (3-1), 61. Thijs van der Sanden (3-2), 65. Thijs van der Sanden (3-3).

Moment van de wedstrijd: Thijs van der Sanden maakte vanmiddag de comeback voor Vorstenbossche Boys compleet door zijn derde van de middag te scoren. Zijn coach Ruud Fleskens is blij met de doelpuntenmachine: ,,Van der Sanden heeft beslissende acties in petto en staat vaak op de goede positie. Je moet alleen niet gaan denken dat Vorstenbossche Boys op hem draait.” Daarmee doelt de coach op onder meer Jordy van Kessel en Rick Janssen die vaak het voorbereidende werk leveren op Van der Sanden’s goals, net zoals vanmiddag.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ondanks dat Vorstenbossche Boys het hele duel de betere partij was, kwam Ravenstein toch op een 3-0 voorsprong. Ravenstein-trainer Lars van Kan: ,,Wij waren alleen erg effectief omgegaan met onze kansen. Dat vind ik erg fijn om te zien, gezien het kwaliteitsverschil wat beide ploegen hebben.”

Avesteyn – Boxtel 3-0 (0-0): 55. Dries Heerkens (1-0), 57. Teun van den Boom (2-0), 68. Rens van Vugt (3-0).

Moment van de wedstrijd: In het eerste halfuur van de wedstrijd lukte het Avesteyn niet om op zijn niveau te spelen. Trainer Hugo van de Sande: ,,We waren echt slecht. Ik denk dat het een winterdipje was in combinatie met het natte veld.” Tot opluchting van de keuzeheer van Avesteyn herpakte zijn team zich wel: ,,In de tweede helft ging het direct goed en scoorden wij ook.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Avesteyn heeft een mindere voorbereiding gehad op dit duel. Dat komt omdat het kunstgras op het eigen sportcomplex eruit is gehaald voor vervanging. Van de Sande: ,,We hebben hier en daar wat moeten trainen en wat oefenpotjes moeten spelen. Heel fijn was dat niet.”

Cito – Boskant 1-2 (1-1): 8. Dogukan Yorulmaz (1-0), 8. Boskant (1-1), 48. Boskant (1-2).

Moment van de wedstrijd: Cito kwam al vroeg in het duel op voorsprong door een toegekende penalty. Dogukan Yorulmaz schoot de penalty in eerste instantie tegen de keeper aan, maar benutte de rebound van zijn eigen penalty alsnog. Enkele luttele seconden later stond het duel alweer gelijk. Boskant speelde na de aftrap gelijk de lange bal op de aanvaller die op het randje van de Osse zestienmeter stond. De beslissing van Cito-keeper Eyup Cabael om uit te komen, was niet het slimste om te doen. Zodoende kon de Boskantse aanvaller de bal zo over Cabael heen koppen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Volgens Cito-leider Giel van der Leest was het juist zijn ploeg die de meeste kansen kreeg in het duel. ,,Maar”, zo benadrukt hij, ,,Boskant was gewoon erg effectief vandaag.”

NLC’03 – Herpinia 1-1 (0-1): 19. Rick Staassen (0-1), 81. Ivo Meliono (1-1).

Moment van de wedstrijd: De gelijkmaker van Ivo Meliono was volgens NLC-coach Rene van der Putten een bijzondere treffer. Meliono is de aanvaller van het tweede elftal van NLC en mocht vandaag invallen. ,,Om juist vandaag in een thuisduel dan die gelijkmaker te maken, is fantastisch voor die jongen,” aldus Van der Putten.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij Herpinia zijn er in de eerste helft twee spelers geblesseerd uitgevallen. De meegereisde clubman Bennie Kuijpers zag zowel Rowdy Megens in de achtste minuut naar de kant gaan, als doelpuntenmaker Rick Staassen. Kuijpers: ,,Staassen kreeg tijdens het maken van de treffer een tik tegen zijn voet, per ongeluk. Hij kon zelfs zijn treffer niet eens meer vieren.” Door het uitvallen van beide aanvallers, heeft Herpinia op dit moment geen fitte voorhoedespelers meer over. Ondanks dat en het feit dat het hekkensluiter is, kan Kuijpers wel nog een grapje erover maken: ,,We zijn intussen meer Herpinia Lappenmand dan Herpinia Herpen.”

SCMH – SDDL 2-1 (1-0): 32. Pieter van de Velden (1-0), 54. Ties Klievink (1-1), 64. Mike Linders (2-1).

Moment van de wedstrijd: De gelijkmaker van SDDL was een prachtig ingeschoten vrije trap, volgens SDDL-coach Antwan van Rijn: ,,Ties Klievink krulde de bal perfect langs het muurtje en legde de bal ook perfect in de bovenhoek.” Helaas voor de bezoekers leverde het geen punt op.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Beide trainers waren niet te spreken over de grasmat in de laatste twintig minuten. SCMH-trainer Patrick van der Burgt: ,,Het veld werd met de minuut zwaarder en er waren redelijk wat glijpartijen.” SDDL’er Van Rijn sluit zich aan bij zijn collega: ,,Doordat het de hele wedstrijd is blijven regenen, veranderde het veld gewoon in een drap.”