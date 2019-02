Thijs van Sleeuwen schiet Venhorst voorlopig uit de problemen

Bijzonderheid van de wedstrijd: Aan de 1-0 zat een luchtje van buitenspel. ,,De grensrechter vlagde, maar de scheidsrechter keurde de treffer goed”, zei Van der Burgt. ,,Ik had verwacht dat die het doelpunt af zou keuren.” Dat dacht DAW-trainer Rob van der Ven ook. ,,Het was een breekpunt, want we moesten daardoor anders gaan spelen. Al is het te gemakkelijk om onze nederlaag daar de schuld van te geven. We waren voor rust niet goed genoeg. Berghem was heer en meester.”